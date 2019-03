Journée des droits des femmes : Marie Marvingt, sportive et inventrice, a "affronté les hommes sur leur terrain"

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle rend hommage à Marie Marvingt, (1875-1963). Cette Lorraine touche-à-tout n'a pas eu peur de braver les conventions sociales pour se faire une place dans un monde d'hommes.

Nancy, France

Alpiniste, aviatrice, patineuse, nageuse... Marie Marvingt n'avait pas froid aux yeux et s'est essayée à de nombreuses disciplines, notamment les plus extrêmes. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le département de Meurthe-et-Moselle rend hommage à cette sportive surdouée, féministe avant l'heure. Sa bicyclette, baptisée Zéphirine, prêtée par une association, est exposée dans les locaux du conseil départemental à Nancy.

Elle affronte les hommes sur leur terrain"

Zéphirine, "c'était le vélo avec lequel on pouvait la voir dans Nancy. Elle cheminait avec un sac à dos, ses victuailles sur le porte-bagages et ce côté vieille femme un peu irrévérencieuse, avec un vieux chapeau et une vieille blouse", raconte Emmanuel Hecre, le référent culture et patrimoine du département.

Née à Aurillac dans le Cantal en 1875, Marie Marvingt déménage à Nancy lorsque son père, directeur des Postes est muté en Lorraine. Touche-à-tout, la jeune femme excelle dans de nombreux sports, alors que la pratique sportive était très mal vue pour les femmes. "C'était une sorte de Tatie Danielle (NDLR : référence au film d'Etienne Chatilliez sur une vieille dame acariâtre), son coup d'éclat c'est d'avoir pu affronter les hommes sur leur terrain", estime Emmanuel Hecre. En 1908 par exemple, la jeune cycliste tente de s'inscrire au Tour de France. L'épreuve étant réservée aux hommes, elle prend le départ quelques minutes après le peloton et suit le même parcours qu'eux, jusqu'à la ligne d'arrivée.

En 1914, elle se déguise en homme pour défendre la France. En 1915, elle invente l’aviation sanitaire. Cumulant actes de bravoure, records et exploits sportifs, Marie Marvingt est réputée être la femme la plus décorée de l’histoire de France.

Féministe avant l'heure ?

"Elle a transgressé toutes les normes sociales à une époque où les femme étaient écartées de l'activité sportive", analyse Françoise Baron, professeur d'EPS à la faculté des sciences et du sport de Nancy et auteure d'un livre sur celle qu'on surnommait "la fiancée du danger". "Elle ne s'est pas mariée, s'est engagée dans des efforts de longue durée comme _la traversée de la mer du Nord en ballon en 1909_, elle a fait de l'alpinisme de façon très engagée", liste la spécialiste. Elle était dans la prise de risque, le dépassement de soi, la confrontation, tout ce qu'on refusait aux femmes de l'époque".

Son dernier coup d'éclat ? Nancy-Paris à bicyclette à l'âge de 86 ans. Son vélo, "objet d'émancipation" baptisé Zéphirine, est visible jusqu'au 27 mars dans les locaux du Conseil départemental à Nancy.