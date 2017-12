Un plan dans l’impasse. Alors qu’une réunion concernant le "plan loup" 2018/2023 était organisée hier à Lyon, l’ensemble des syndicats agricoles ont décidé de la boycotter, signe de leur mécontentement. Ils estiment que ce plan est insuffisant pour réduire les attaques de leurs troupeaux et ne met pas assez les éleveurs au cœur du projet. D'après Marie-Noëlle Battistel, « ce plan ne satisfait personne car, selon les syndicats agricoles, il n’en fait pas assez, et du côté des défenseurs des loups, on trouve au contraire que ce plan va trop loin dans la protection du pastoralisme. »

"L'objectif est l'équilibre entre écologie et pastoralisme"

Spécialiste de cette question, la maire de La Salle-en-Beaumont a rencontré à ce sujet le ministre de l’Ecologie, Nicolas Hulot, lui faisant part « de la détresse des agriculteurs, mais aussi des élus », avec : « L’objectif d’une recherche d’équilibre entre écologie et pastoralisme. »

Cependant, pour l’ancienne conseillère régionale de Rhône-Alpes, le véritable problème est « la constitution de meutes » due à la « concentration de l’espèce sur certains massifs. » En l'occurrence la députée prend l'exemple du Trièves. les experts nous disent qu'eun dessous de 500 lops l'espèce est menacée, mais si les 500 loups étaient répartis sur l'ensemble du territoire ça ne poserait pas de soucis. Le problème c'est la concentration."

"Les éleveurs sont désespérés"

Alors que les éleveurs souhaitent procéder à des tirs de défense à balles réelles ou encore mettre des « vaches de combat », la députée socialiste concède le désarroi des éleveurs : « Oui, ils sont désespérés et pensent que cette concentration va aller chez eux »

Enfin, selon Marie-Noëlle Battistel, il est important « d’assurer la conservation de l’espèce, tout en en évitant une concentration. »