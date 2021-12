Marie Rivier : l'Ardéchoise bientôt déclarée sainte

Le téléphone de soeur Jane n'arrête pas de sonner. Elle vient d'apprendre que la fondatrice de son ordre allait être canonisée. La supérieure provinciale pour la France de la congrégation de la présentation de Marie habite toujours la maison des visitandines de Bourg-Saint-Andéol rachetée pendant la Révolution par Marie Rivier. C'est là qu'elle est décédée le 3 février 1838.

La chasse sous l'autel abrite les reliques de soeur Marie Rivier © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Il fallait un miracle

Pour canoniser une personne, elle doit être à l'origine d'un miracle dit l'Eglise catholique. Marie Rivier a été béatifiée par le pape Jean-Paul II en 1982. Depuis, la congrégation pour la cause des saints étudiait les écrits et la vie de Marie Rivier en vue de sa canonisation. Mais il manquait un miracle.

Le Vatican vient de reconnaître que grâce aux prières des soeurs de la congrégation de la présentation de Marie et à l'intercession de Marie Rivier une femme aux Philippines a pu mettre au monde un enfant sans handicap alors que les échographies montraient de nombreuses malformations. Les faits remontent à 6 ans et aucun médecin n'est parvenu à expliquer le phénomène.

La petite ardéchoise

Marie Rivier est née en 1768 à Montpezat-sous-Bauzon de parents aubergistes. A 16 mois, elle fait une chute et se brise la hanche. Un accident très grave à l'époque et qui pouvait entraîner la mort. Sa mère l'emmène quotidiennement prier pour sa guérison auprès de la piétà de l'église de Montpezat. A 6 ans, la petite Marie finit par guérir. Elle est persuadée que c'est grâce à la Vierge.

Elle veut rentrer dans les ordres, mais les religieuses lui refusent de prendre l'habit la jugeant trop faible pour devenir religieuse. A 18 ans, Marie Rivier et quelques filles de son âge s'installent à Thueyts. Elles fondent la congrégation de la présentation de Marie et font l'école aux enfants.

Marie Rivier rachète la maison des visitandines à Bourg-Saint-Andéol délaissée en raison de la Révolution. Elle s'y installe et continue son enseignement avec d'autres religieuses. C'est là qu'elle meurt le 3 février 1838. Mais elle a eu le temps de créer 141 écoles souvent associées à un dispensaire partout en France.

La chambre de Marie Rivier à Bourg-Saint-Andéol où elle est décédée en 1838 © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La congrégation aujourd'hui

La congrégation de la présentation de Marie dont le siège a quitté Bourg-Saint-Andéol pour Castel Gandolfo, à côté de Rome dans les années 60 compte aujourd'hui 780 religieuses disséminées dans 19 pays. En France la congrégation gère plusieurs établissements scolaires dans lesquels 15 000 jeunes sont accueillis ainsi que des EHPAD.

On peut visiter la maison de Bourg-Saint-Andéol qui regroupe une vingtaine de religieuses et un EHPAD. On y trouve la chambre de Marie Rivier, une chapelle qui abrite les reliques de la bienheureuse et une ancienne pharmacie du XIXème siècle.