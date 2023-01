Marie-Rose Tessier, Vendéenne de 112 ans, est la nouvelle doyenne des Français

La nouvelle doyenne des Français serait vendéenne ! Marie-Rose Tessier, 112 ans, vit dans un Ehpad aux Sables d'Olonne depuis une douzaine d'années. Elle succède à sœur Andrée, de son vraie nom Lucile Randon qui était également doyenne de l'Humanité, décédée ce mardi à l'âge de 118 ans.

La Vendéenne a connu deux guerres mondiales et 16 présidents de la République, de Raymond Poincaré à Emmanuel Macron, sans presque jamais tomber malade. Quel est donc son secret ?

Elle a survécu à la grippe espagnole

Un peu voûtée dans son fauteuil, dans la chambre n°114, Marie-Rose Tessier est née à Beaurepaire, en Vendée, le 21 mai 1910. "Vous ne verrez plus ma maison maintenant parce qu'elle a été démolie" sourit-elle. Mais cette vendéenne solide comme un roc semble survivre à tout. "Pendant la grippe espagnole, beaucoup sont morts, raconte-t-elle. Mon frère l'a eu, moi j'étais dans la même chambre, juste à côté de son lit, et pourtant je ne l'ai pas eu."

Marie-Rose Tessier avec sa petite-fille, Marie-Christine Berjonval, 70 ans. © Radio France - Léonie Cornet

Quand on lui demande son secret de longévité, elle répond : "Il faut beaucoup travailler, comme ça vous êtes dur et vous résistez ! Et encore, je ne vous raconte pas quand on faisait la lessive sans machine à laver. On étaient costauds à l'époque, c'est tout" résume-t-elle.

Elle raffole de fraises, de cerises et de bouillons

Costaud, ça c'est sûr, mais Marie-Rose était aussi sportive. "Dans le temps, on n'avaient pas de voiture, on faisait tout à pied ou à bicyclette. Mon vélo n'avait même pas de freins... On s'élançaient comme ça : allez hop !" dit-elle en levant les bras au ciel. Elle a confié raffoler de bouillon de légumes, de fraises et de cerises.

Cent ans plus tard, elle ne fait plus de vélo et ses habitudes ont bien sûr un peu changé. "Si je ne dort pas, je ne tiens pas le coup, admet-elle. Quand j'étais plus jeune, je ne faisait jamais la sieste. Il faut s'adapter pour être heureux, et prendre la vie comme elle vient."

La doyenne est ensuite repartie faire la sieste sous le regard de sa petite-fille, Marie-Christine Berjonval, âgée elle de 70 ans, qui lui rend visite tous les jours. Si Marie-Rose Tessier est désormais la femme la plus âgée de France, la nouvelle doyenne de l'Humanité est espagnole : elle s'appelle Maria Branyas et a 115 ans.