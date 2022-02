2021 très bonne année touristique en Corrèze, et 2022 "démarre fort" selon Marie Saule, de Corrèze Tourisme

L'année touristique a-t-elle été bonne en Corrèze ? Apparemment, oui. "En 2021, on a comptabilisé 6,3 millions de nuitées touristiques sur le département, soit une progression de 9% par rapport à 2020", a dit d'emblée Marie Saule, la Directrice de Corrèze Tourisme qui était l'invitée de France Bleu Limousin ce mercredi matin.

La fréquentation (tous visiteurs confondus), assez soutenue au printemps et à l'automne dernier, a cependant connu un fléchissement durant l'été 2021, "mais quand on regarde l'hébergement marchand, c'est une bonne année, (...) l'hôtellerie a dépassé sur l'été la fréquentation de 2019, donc d'avant-crise !". s'est satisfaite la Directrice de Corrèze Tourisme.

Le tourisme étranger encore entravé par la pandémie de Covid-19

Cependant, l'épidémie mondiale de Covid-19 et les restrictions mise en place à travers le monde ont aussi pesé sur le tourisme corrézien. "Sur les campings on a retrouvé le niveau d'avant-crise, mais on n'a pas retrouvé les clientèles étrangères. On a une fréquentation qui a encore été portée par la clientèle française, sur les campings on a +21% de clientèle française, mais on est toujours à -30% d'étrangers par rapport à 2019 donc clairement les étrangers ne sont pas encore revenus, notamment les britanniques qui en plus du Covid-19 ont eu le Brexit" explique Marie Saule, "les néerlandais étaient quand même présents, les belges sont un peu revenus, et on a vu apparaître des espagnols, des clients que l'on n'avait pas forcément l'habitude de voir" a-t-elle poursuivi.

Un été 2022 qui s'annonce vraiment bon

Interrogée enfin sur les pré-réservations éventuellement en cours pour l'été prochain (2022), Marie Saule dit constater que "_les réservations démarrent plutôt bien_, avec pour l'instant des ventes supérieures à celles qui avaient été faite l'an dernier à la même période, c'est quasiment le double de réservations" a-t-elle calculé, "même si l'an passée, on était encore à cette période dans les couvre-feux, donc forcément ça démarre un peu plus fort, donc j'espère que ce sera au rendez-vous, on a bon espoir, et on espère que la cinquième vague Omicron sera la dernière, au moins pour l'année, et qu'il n'y aura pas un nouveau coup d'arrêt" a estimé Marie Saule.Ces premières réservations semblent d'ailleurs encore portées par la clientèle hexagonale. "Les français restent encore en France, c'est plutôt une année qui démarre fort" a-t-elle conclu.