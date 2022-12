Marie vit sans frigo depuis cinq ans

Il y a cinq ans, Marie Cochard a eu l'idée folle d'expérimenter avec sa famille une vie sans frigo. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Comme elle le dit elle-même : "Mon compagnon de vie est très habitué à ce que je remette les choses en question parce que je suis un peu l'empêcheur de tourner en rond."

Forte de cette expérience, Marie Cochard décide d'écrire Notre aventure sans frigo ou presque.. ., un livre dans lequel elle partage, avec beaucoup d'humour, le vécu de toute sa famille tout en donnant des conseils fort utiles - rangement, conservation - pour se passer de cette grande "armoire à glace" qui trône dans notre cuisine.

"Peut-être qu'il y aura des ratés, peut-être qu'il y aura des échecs. Tout ne sera peut-être pas réussi, mais en tout cas, on tente l'aventure et donc on l'a tentée en famille."

"On lui a dit au revoir et il est parti"

Tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Marie et son mari Olivier avaient déjà repensé leur façon de consommer car "[ils n'avaient] plus grand-chose dans le frigo". Il y a douze ans, avant l'arrivée de leur premier enfant, Marie s'était questionnée sur son alimentation. Locavore, elle ne se fournissait que de produits bios et de saison chez les producteurs locaux.

"Je mangeais très ponctuellement de la viande, du poisson, [...] je ne buvais plus de lait d'origine animale."

Avec cette consommation alimentaire plus raisonnée, Marie et sa famille se sont "libérés" de la contrainte d'avoir un frigo dans leur cuisine pour finalement le mettre en vente sur le site de petites annonces, Leboncoin.

Il faut savoir que certains produits que nous entreposons dans nos frigos n'y ont pas leur place. Loin d'être exhaustive, cette liste rappelle que les œufs, la confiture, le café, la moutarde, les cornichons, le fromage - à acheter à la coupe - mais également le vin - à consommer avec modération - sont à bannir du frigo, tout comme les fruits et légumes qui perdent de leur saveur en raison de l'humidité ambiante.

"Les seuls aliments qu'on devrait y mettre, c'est tout ce qui est plats préparés, tout ce qui est d'origine animale, et le poisson."

Loin de faire du prosélytisme, Marie Cochard "n'invite personne à mettre son frigo sur son trottoir le lendemain", mais bien à réfléchir sur ce que l'on souhaite y conserver, sur éventuellement son format et savoir s'il n'est pas disproportionné, mais également sur la possibilité de l'éteindre à certaines saisons.

Ne serait-ce pas une façon de faire des économies d'énergie ?

Un retour en arrière ?

L'aventure commence, alors. Pour certains de ses proches, cette démarche est synonyme d'une sorte de retour en arrière, mais surtout d'une perte de confort : "Il y a vraiment ce truc de se dire : "Mais comment je vais faire ?" Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 50 ans, on était tout à fait en mesure de se débrouiller sans."

"Je ne me considère pas comme passéiste, mais plutôt comme avant-gardiste."

Marie se met à la recherche de savoir-faire anciens pour ainsi conserver ses aliments. Par exemple, pour éviter de mettre au frais une salade, Marie conseille de ne pas la laver et de conserver la terre qu'elle pourrait avoir sur ses feuilles pour ne pas qu'elle se détériore : "Donc l'idée, c'est vraiment juste de couper le petit tronc et de partir du principe qu'elle est encore en vie et de la mettre dans un peu d'eau pour qu'elle continue à pousser. Et donc, chaque jour, on l'effeuille jusqu'à arriver à son cœur."

"Aller glaner toutes ces astuces dans différentes régions, auprès des anciens, parce que ce sont eux qui ont encore cette connaissance et qui sont pleins de bon sens."

Des carrotes dans un bac rempli de sable - Olivier Cochard

L'organisation de sa cuisine a également changé avec notamment l'installation d'un garde-manger à clayettes. Des tiroirs qui accueillent des fruits et légumes qui peuvent être rangés dans l'ordre de leur consommation dans la semaine. Autre astuce, pour conserver certains légumes comme les carottes, les betteraves ou bien encore les endives, Marie conseille de les plonger dans un bac rempli de sable. Pour les pommes de terre, il suffit de les entreposer dans un endroit sombre... Nombreuses sont ces astuces que nos anciens appliquaient tous les jours et qui évitaient le gaspillage alimentaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Marie Cochard n'était pas à son coup d'essai avec son livre sur son aventure sans frigo. Elle a également écrit Les épluchures, tout ce que vous pouvez en faire - Cuisine, jardin, beauté, soin , récit dans lequel elle nous livre un abécédaire de recettes et d'astuces pour valoriser ses épluchures.

Elle est également, avec son mari Olivier, la créatrice du magazine Druidéesse consacré à des recettes, des remèdes et des rituels ancestraux.