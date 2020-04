Mariés pendant le confinement : "c'est pas le mariage que j'avais imaginé quand j'étais petite"

Un mariage minuscule... ou un mariage plus tard ! La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement drastique ont eu raison des fêtes et cérémonies de mariage qui sont habituellement légion au printemps. En Isère, Sophia et Oriane nous racontent comment elles ont géré cette situation.

Oriane et Ramzi devaient se marier le 21 mars à Bourgoin-Jallieu, en Isère, mais le 16 mars au soir, le confinement est déclaré partout en France. Il a donc fallu réagir au plus vite. Impossible en effet d'annuler le mariage civil [aucun mariage religieux n'est prévu NDLR], car les beaux-parents de la jeune mariée ont fait le déplacement de l'étranger. Ils n'étaient pas sûrs de pouvoir revenir dans les mois suivants. Résultat : en catastrophe, la mariage a été avancé de quelques jours.

Ni robe de mariée, ni invités

Ils se sont donc mariés en très petit comité, le 18 mars, à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Mais le mariage n'avait rien de la célébration rêvée par Oriane. "C'est pas le mariage que je voulais. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé quand j'étais petite fille je vous avoue" raconte-telle, "Je n'avais même pas ma robe de mariée" regrette Oriane. "À la mairie, on avait deux témoins, nos parents et c'est tout", détaille-telle. Et pendant le mariage "il n'y avait que mon mari à côté de moi, les autres étaient à plus d'un mètre à chaque fois". Moins de dix personnes ont assisté à la cérémonie... contre 130 invités initialement prévus.

"On est mariés mais dans la tête, j'ai du mal. Il m'a manqué ma robe"

Et quand on leur demande s'ils se sentent vraiment mariés aujourd'hui, lui dit un "grand oui" et elle aussi, avec un sourire. Puis elle avoue "on est mariés mais dans la tête, j'ai du mal. Il m'a manqué ma robe".

Pour se sentir définitivement mariés, Oriane et Ramzi ont reporté la fête au mois de septembre. Pour eux, comme les dizaines de mariés dans leur cas, repousser la soirée de mariage est le seul moyen de ne pas perdre les frais engagés, plusieurs dizaines de milliers d’euros en général.

Pas de frais supplémentaires en cas de report

"Il n'y aura pas de frais supplémentaires, nous gardons les acomptes pour les réceptions qui auront lieu plus tard" confirme Jérôme Candy, traiteur en Isère et spécialisé notamment dans les mariages. Depuis le début du confinement, ses 20 salariés sont au chômage partiel. Il avait huit mariages prévus entre mi-mars et fin avril. Ces cérémonies sont, pour la plupart, reportées.

C'est ce qu'ont choisi de faire Sophia et Cédric. Eux aussi devaient se marier en mars, le 28, jour de la date anniversaire de leur rencontre, dix ans plus tôt. Ils ont donc repoussé leur mariage, la mort dans l'âme. "Avec tout ce confinement, on se demande si on ne va pas prendre quelques kilos et réussir à rentrer, dans trois mois, dans la même robe" relativise-t-elle avec humour.

Le couple veut se marier en 2020, aux beaux jours et toujours au domaine qu'ils avaient initialement réservé. Ils veulent à tout prix éviter d'avoir à chercher et payer une nouvelle salle.

"Pour cet été, quasiment tous les lieux sont complets"

"Pour cet été, quasiment tous les lieux sont complets" alerte Coline Renard. Organisatrice de mariage dans toute la région Rhône-Alpes, elle s'attend à épauler de nombreux clients contraints de reprendre contact avec le traiteur, le DJ, la fleuriste. etc. Mais surtout de (re)trouver la bonne salle pour la fête, celle-ci étant généralement louée plusieurs mois à l'avance. "Le premier conseil c'est, dès qu'on sait que son mariage va être reporté, communiquer ça aux prestataires. Comme les acomptes sont déjà versés, la plupart sont évidement ouverts à une nouvelle date" explique-t-elle.

Un mariage.... le mercredi

Pour Sophia et Cédric, le domaine réservé pour leur mariage n'a plus un week-end de libre aux beaux jours Leur mariage est donc désormais prévu le 10 juin... un mercredi ! Même si elle sait déjà qu'il y aura à priori une quarantaine de personnes en moins "c'est un mercredi, mais on n'a pas eu le choix au niveau des dates. Pour certaines personnes, les congés ont été imposés. On ne va pas pouvoir tous prendre des congés facilement".

Et d'ici au 10 juin, Sophia croise les doigts pour que le confinement soit levé.