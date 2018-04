Un an et demi après avoir été violemment agressé dans les rues de Lyon, Marin a rencontré le souverain pontife ce mercredi. Une rencontre exceptionnelle pour ce supporter de l'ASSE.

"Une rencontre incroyable avec un homme exceptionnel, j’ai une pensée pour vous tous en ce jour si particulier pour moi. Je repars plein de force, de courage et d’espoir".

Ce sont avec ces mots que Marin a décrit son entretien avec le Pape François sur la page Facebook créée en soutien au supporter de l'ASSE. L'audience prévue dans la matinée a eu lieu un peu plus d'un an et demi après l'agression du jeune hommes dans les rues de Lyon.

L'étudiant toujours en rééducation s'est rendu au Vatican avec sa mère et le cardinal Barbarin, l'archevêque de Lyon. Marin lui-même serait à l'origine de cette rencontre. Depuis son agression en novembre 2016, des moments de partage, par la prière sont crées par la communauté Facebook de soutien à Marin. Les internautes qui le souhaitent sont invités à réagir tous les vendredis soir à 19H.

Un autre rendez-vous important attend Marin ces prochaines semaines : le procès de son agresseur présumé doit se tenir du 2 au 4 mai, devant la cour d’assises des mineurs du Rhône.