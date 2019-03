Marina Foïs, Karin Viard et Helena Noguerra prêtent leur voix à des migrants qui vivent à Caen

Marina Foïs, Karin Viard et Helena Noguerra participent au projet.

Caen, France

Face caméra, les yeux rivés sur l'objectif, trois comédiennes populaires - Marina Foïs, Karin Viard et Helena Noguerra - racontent l'histoire de Somaya : "J'ai 23 ans. Chassée d'Afghanistan,interdite de séjour en Iran, menacée d'expulsion en France, pourquoi n'ai-je pas de pays où me reposer ?"

La vidéo dure trois minutes. Il y en a six en tout, publiés sur les réseaux sociaux et le site de la Comédie de Caen. Ils viennent du Soudan, du Nigéria, d'Albanie, de Mongolie, d'Iran, d'Afghanistan... Et tous ont un point commun : au terme de leur périple ils sont arrivés à Caen, où ils apprennent le français grâce à l'Asti, l'association de solidarité pour tous les immigrés.

C'est là qu'ils ont croisé le chemin de Marie-Odile Laîné, une professeure à la retraite. Bouleversée par leurs histoires, elle décide, avec leur accord, de coucher par écrit leur parcours de vie. Ce long travail va durer un an, à partir de novembre 2017, et aboutira, en mars prochain, à la publication d'un recueil de témoignages, intitulé "Rien de ce qui est humain ne m'est étranger", aux éditions La sauce aux arts.

On peut penser ce qu'on veut de l'immigration, mais je trouve essentiel que les gens ouvrent leurs oreilles et leurs yeux aux réalités du monde que vivent toutes ces personnes. On n'arrive pas à imaginer l'horreur du Soudan ou du Darfour... ni l'emprise vaudou qui peut pousser une Nigériane à fuir son pays, ou la situation dans les prisons en Syrie..." - Marie-Odile Laîné

"Je veux faire entendre la parole de ces gens" - Marie-Odile Laîné Copier

Des exemples d'humanité

Tous avaient besoin, en parlant, de se libérer de leurs souffrances... Mais revivre le passé n'a pas toujours été facile : "Un jour Somaya, cette Afghanae réfugiée en Iran, n'a pas pu raconter... Elle ne faisait que pleurer, c'était comme des cris, c'était vraiment très émouvant" se souvient Marie-Odile Laîné.

Ce sont de beaux exemples d'humanité courageuse. C'est aussi un éclairage sur la chance qu'on a d'être Français, car les migrants viennent pour la plupart d'Etats de non-droit" - Marie-Odile Laîné

Séduite par ce projet, qui vise à "remettre de l'humain derrière les statistiques froides de l'immigration", la Comédie de Caen a adapté les récits et les a fait lire par des comédiens, connus ou bénévoles.

La comédie de Caen organise une soirée de soutien aux migrants ce mardi 5 mars à 19 h au théâtre d'Hérouville.