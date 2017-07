Marineland contre-attaque sur l'interdiction de la reproduction des dauphins et des orques

Le parc animalier marin Marineland a déposé un recours devant le Conseil d'État ce lundi, contre "l'arrêté Royal" interdisant la reproduction en captivité des dauphins et des orques. "Un texte incohérent et qui altère le comportement naturel des animaux", selon la direction du parc.

Marineland n'aura pas attendu longtemps avant de déposer un recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté interdisant la reproduction en captivité des dauphins et des orques, publié en mai au Journal officiel.

Dans un communiqué publié ce lundi, le parc animalier situé à Antibes juge le texte "incohérent". Selon la direction, il va même entraîner "une modification et une altération des comportements naturels des animaux".

Pascal Picot, le directeur de MarineLand. Copier

Le parc demande la réécriture de l'arrêté de l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, "avec l’aide d’un comité scientifique reconnu".

"Madame la ministre a introduit dans l'arrêté des modifications de dernière minute bouleversant [l'] économie générale [du parc], peut-on lire dans le document. L'arrêté adopté et publié dénature ainsi le travail et les échanges résultant de plus de deux années de concertation entre les services de l'État, les associations de défense des animaux et de protection de l'environnement et les professionnels du secteur, en vue d'adapter l'arrêté de 1981 [visant les établissements accueillant des cétacés vivants] aux connaissances et savoir-faire acquis au fil des années."