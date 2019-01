Marins-pêcheurs, vérifiez bien votre taux d'imposition avec le prélèvement à la source

Finistère, France

Le prélèvement à la source ne prend pas en compte les exonérations prévues pour les marins-pêcheurs travaillant une partie du temps en dehors des eaux françaises. Résultat : le taux appliqué n'est pas le bon et certains vont donc se retrouver à payer plus d'impôts que prévu. "Pour toutes ces personnes, il y aura un sur-prélèvement au départ" précise Gwenaëlle Bouvet, adjointe à la direction des Finances Publiques du Finistère.

Les marins-pêcheurs doivent contacter au plus vite leur centre des impôts

Si vous êtes concerné, ou pensez être concerné, le conseil est de vous rendre au plus vite dans votre centre des impôts, ou de les contacter par téléphone ou sur Internet. "Nous ferons du cas par cas et appliquerons le bon taux pour chacun, en prenant en compte la situation du conjoint" explique Gwenaëlle Bouvet.

Autre solution : ne pas mettre en place tout de suite le prélèvement à la source

Les employeurs des marins-pêcheurs peuvent également rester sur "l'ancienne formule" et ne pas appliquer tout de suite le prélèvement à la source. Une exception nationale uniquement pour cette profession. Sauf que dans ce cas-là, les usagers devront payer l'intégralité de leur impôt l'été prochain, en 2020. Une somme possiblement très élevée !

Tous les usagers sont invités à contacter les impôts

Les Finances Publiques du Finistère conseille de toute façon de les contacter dès ce mois de janvier. Soit pour en discuter, soit pour déclarer tout changement survenu en 2018 : un mariage, une séparation, ou une naissance par exemple... Et cela "pour permettre de changer et d'appliquer le bon taux le plus rapidement possible" précise Catherine Brigant, la direction des Finances publiques du département.

Vous pouvez contacter directement votre centre au téléphone ou appeler un numéro spécialement mis en place : le 0 809 401 401. Autre moyen : le site impôt.gouv.fr.