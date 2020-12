Marjory Dementhon, une cheffe d’entreprise au parcours atypique !

Marjory Dementhon est une cheffe d’entreprise aux multiples casquettes … Elle est notamment gérante de l’agence de décoration My only home à Mont-de-Marsan.

Marjory Dementhon de My Only Home à Mont-de-Marsan

Pétillante, ambitieuse et bienveillante … c’est le cocktail magique qui fait de Marjory Dementhon, une cheffe d’entreprise incroyable. Et pourtant, rien n’était gagné d’avance !

Des bancs de la fac de médecine au BTP

Marjory Dementhon a besoin de vivre chaque jour pleinement et de faire les choses avec le cœur. Avec sa bienveillance naturelle, elle voulait faire un métier pour soigner les gens - d’où ses essais en faculté de médecine - et s’est rendue compte qu’elle pouvait le faire à travers un autre domaine : le BTP.

Je voulais soigner les gens. Mais je les soigne différemment : je m’occupe de leur maison, de leur famille, de leur foyer.

Son leitmotiv : rendre les gens heureux

Tout n’a pas été rose dans le parcours de Marjory Dementhon, notamment lorsqu’elle a repris les rênes de son entreprise il y a 20 ans , alors qu’elle était une toute jeune femme sans trop d’expérience, et dans un monde dit “d’hommes”. C’est tout naturellement et grâce à sa pugnacité, son envie d’y arriver et d’avancer, qu’elle parvient à diriger une entreprise d’une soixantaine de salariés avec leadership … et beaucoup de sacrifices sur le plan personnel. Mais c’est pour elle une chose essentielle de se lever chaque matin avec la furieuse envie d’y arriver, et de vibrer pour son métier.

