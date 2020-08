Marlène Schiappa à la rencontre des pompiers volontaires d'Ajaccio pour inciter les jeunes à l'engagement

La ministre chargée de la Citoyenneté s'est rendue à la caserne d'Ajaccio (Corse-du-Sud) ce mardi. Après une rapide présentation du centre d'incendie et de secours, Marlène Schiappa a rencontré des sapeurs volontaires et salué leur engagement avec un objectif : attirer davantage de jeunes.

Observer, saluer, inciter : tel était le triple objectif de Marlène Schiappa ce mardi. En visite au centre d'incendie et de secours d'Ajaccio, la ministre chargée de la Citoyenneté est venu rendre hommage à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires de Corse-du-Sud, ils représentent près de 80% des effectifs actuels dans le sud de l'île.

Une visite de reconnaissance

En ce moment, sur "environ 1.100 pompiers, on en a 1.000 qui sont volontaires", détaille le Colonel Bruno Maestracci, le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. "Cette visite ministérielle est une reconnaissance vis-à-vis d'eux et de leur engagement", se réjouit celui qui était lui-même volontaire à ses débuts.

On va chercher les jeunes dans les écoles, dans leur famille. - Colonel Jean-Marc Giacomini, chargé de la mission citoyenneté au SDIS 2A

Dans les rangs des pompiers de Corse-du-Sud, la part des volontaires est donc majoritaire. Le SDIS a comme objectif de continuer à former des jeunes, ces-dernières années une cinquantaine d'entre-eux ont été recrutés dans les casernes insulaires. "On est entrain de pérenniser le volontariat dans les centres de secours et surtout de préparer l'avenir. On travaille en partenariat avec l'Éducation Nationale, on fait des journées portes ouvertes, on suit les cadets de sécurité civile dans les collèges, des enfants qu'on suit sur deux années" affirme le Colonel Jean-Marc Giacomini, chargé de la mission citoyenneté au SDIS 2A.

Sensibiliser les jeunes à l'engagement via les casernes

Cette mission qui tient tant à cœur le SDIS de Corse-du-Sud, est aussi intéressante pour le Gouvernement. Lors de sa visite, Marlène Schiappa a entendu le plaisir qu'avaient les volontaires à "protéger les populations et l'environnement", elle "croit" en l'intérêt d'attirer les jeunes dans les casernes pour les sensibiliser à l'engagement et à la citoyenneté. C'est l'un des objectifs du Gouvernement Castex, martelé par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qui peut donc passer par les services de secours.

De nombreux recrutements mais freinés par des restrictions budgétaires

Reste la problématique du plafond de verre financier. Le budget attribué au SDIS par la Collectivité Territoriale de Corse ne permet davantage de recrutements pour l'instant. La ministre chargée de la Citoyenneté n'a pas fait d'annonce particulière, notamment sur la rémunération des sapeurs volontaires. Elle salue néanmoins la qualité du dialogue entre les pompiers et la collectivité. "On a une forte ambition, on connaît les restrictions budgétaires, on attend", se résigne le Colonel Jean-Marc Giacomini.

Marlène Schiappa lors de la présentation du SDIS 2A © Radio France - Stéphane Maggiolini

La ministre chargée de la Citoyenneté avec Jean-Marc Giacomini, responsable de la mission citoyenneté au SDIS 2A © Radio France - Stéphane Maggiolini