Marlène Schiappa dit oui à la laïcité à la sauce montpelliéraine

La visite de Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, à Montpellier n'est évidemment pas un choix au hasard. Michaël Delafosse est un des premiers maires à imposer aux associations la signature d'une charte de la laïcité pour pouvoir prétendre à des subventions.

Marlène Schiappa salue la ligne de crête de Michaël Delafosse entre lutte contre le séparatisme et intégration

Le maire de Montpellier a également décidé de faire valoir son droit de préemption sur la mosquée de la Paillade pour stopper un projet de cession du lieu de culte à l'Union des mosquées de France, une fédération proche du Royaume du Maroc. La position du maire Michaël Delafosse en faveur d'une laïcité sans concession est dans la droite ligne du gouvernement sur cette question. "il défend à la fois la lutte contre l'Islamisme radical tout en étant très clair sur le fait que Montpellier doit être une terre d'intégration dans laquelle chacun peut faire valoir ses compétences, son art, ses talents, y compris dans les quartiers populaires. Lutter contre le séparatisme doit se prendre à la racine, à travers l'intégration" a déclaré Marlène Schiappa.

Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté Copier

Un double propos illustré par des rencontres avec des responsables associatifs au cœur du quartier des Hauts de Massane, des associations qui allient insertion et excellence dans les domaines du sport, du théâtre ou encore de la musique.

La République entre devoirs et accompagnement

Chacune des associations, UNI'SONS, PACIM, Montpellier Basket Mosson ou encore MTKD, a pu présenter ses activités à leur manière. Le club de taekwondo très présent à la Paillade a fait une démonstration avec des panneaux à briser. A chaque panneau un thème, Communautarisme, Discrimination, Iniquité salariale, Patriarcat, laissant le soin à la ministre de casser le panneau "Harcèlement de rue".

Le sport comme moyen d'intégration pour les garçons et les filles, c'est ce qu'est venu défendre Khaled Baki, le président du Montpellier Basket Mosson, "il y a autant de filles que de garçons dans notre club, autant d'arbitre filles que de garçons, égalité dans l'encadrement aussi " insistant sur la mixité sociale, grâce à "la venue dans le club des petits blonds de Saint Gély".

Une visite qui s'est terminée par l'écoute d'un morceau de hip-hop réalisé dans les studios UNI'SONS, un morceau de deux minutes qui représentent dix heures de travail, "un travail thérapeutique" explique Mario, animateur socio-culturel et vidéaste, "c'est un jeune qui est venu exprimer ses ressentis et les a mis en musique". Des paroles sur le décrochage scolaire, sur un père violent et une mésestime de soi "ils ont même réussi à me faire croire que j'étais bête et con".

Un travail qui a visiblement plu à la ministre " c'est magnifique, artistiquement, ça vaut largement ce qu'on entend sur planète rap ou NRJ music awards", un travail d'excellence, "c'est pas parce qu'on est dans un quartier populaire qu'on fait des choses au rabais, la République c'est aussi dire à ces jeunes, on croit en vos talents et on passe que bien accompagnés, vous pouvez devenir des champions aux J.O, des chanteurs, des bons professionnels ou toute autre chose".

Marlène Schiappa en visite dans les Hauts de Massane à Montpellier Copier