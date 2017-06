Marlène Schiappa, secrétaire d'état déléguée à l'égalité entre les hommes et les femmes ne veut pas laisser la Sarthe

Marlène Schiappa, secrétaire à l'égalité entre les hommes et les femmes revient sur ces premières semaines au gouvernement.

La mancelle Marlène Schiappa, secrétaire d'état à l'égalité entre les hommes et les femmes revient sur ses premiers mois au gouvernement, sur les législatives, et sur ses fonctions en Sarthe.

Les attaques personnelles

Depuis sa nomination, Marlène Schiappa a subit de vives critiques sur internet et les réseaux sociaux, alors on lui a tout d'abord demandé, comment ça va ? "Ça va, je vous remercie de poser la question" nous dit Marlène Schiappa, secrétaire d'état à l'égalité entre les hommes et les femmes. "Force est de constater que comme le signalait les analystes cités dans un article des Inrocks, il y a un acharnement de la fachosphère, mais je ne veux pas non plus en faire des tonnes, je pense que les victimes réelles du fascisme subissent des choses bien pires. Il y a par exemple, des gens qui se font frapper dans la rue parce qu'ils se promènent main dans la main, des femmes qui sont victimes de violences tous les jours, donc les mots de la fachosphère, on va tenter de les faire glisser".

Le congé maternité unique

La mise en place du congés maternité unique pour toutes les femmes est l'un des projets phares de la secrétaire d'état : " effectivement c'est un sujet très sensible, et au-delà de la question du code du travail, il y a aussi de nombreux partenaires qui sont impliqués sur la question du financement. L'objectif n'est pas que les premiers congés maternité soient pris cet été, mais que le travail soit lancé dès cet été. J'ai déjà auditionné plusieurs associations et je vais continuer le travail avec ma collègue ministre de la santé et le 1er ministre.

Marlène Schiappa encore bien présente au Mans

Quand on pose la question à la nouvelle secrétaire d'état si elle va continuer à siéger au conseil municipal du Mans et à l'agglo, elle répond : "à priori, oui. Je suis là en Sarthe avec vous aujourd'hui; tout à l'heure je rencontre Loubna Abidar en tant que maire adjointe déléguée à l'égalité, et puis je remets tout à l'heure le prix de la start-upeuse mancelle à Le Mans Développement, puisque j'ai conduit le projet French tech et je continue à le conduire. Après, en ce qui concerne ma délégation, je ne vais pas rester maire adjointe, déléguée à l'égalité, tout simplement pour une question de conflit d'intérêt. Je ne peux pas être à la fois secrétaire d'état à l'égalité et maire adjointe à l'égalité, il y aurait une tentation de privilégier Le Mans".

Fabienne Labrette Ménager (LR) est une femme politique exceptionnelle

Concernant la question sur le fait que certains élus républicains, comme par exemple Fabienne Labrette Ménager soutiennent les candidats de "En Marche", Marlène Schiappa, secrétaire d'état à l'égalité entre les hommes et les femmes répond : "je suis très honorée pour Damien Pichereau, candidat sur la première circonscription de la Sarthe, qu'il ait le soutien de Fabienne Labrette Ménager. C'est une femme politique exceptionnelle dont j'ai toujours admiré le très fort tempérament. Le fait qu'elle ne fasse pas de langue de bois, et qu'elle ait été je le déplore victime de sexisme dans sa famille politique. Vous savez que s'il n'y avait pas une telle misogynie chez les Républicains, elle serait actuellement sénatrice de la Sarthe".

