Marly lance un réseau de citoyens solidaires avec "l'heure civique"

L'objectif de l'heure civique c'est de rebondir sur l'élan de solidarité né de la crise sanitaire au printemps dernier. Alors que les pouvoirs publics étaient "un peu débordés" pour l'organisation de l'aide selon le maire de Marly Jean-Noel Verfaillie, des dizaines de citoyens étaient prêts à aider leurs prochains.

Le dispositif l'heure civique permet de mettre en relation Monsieur X qui a besoin d'aide pour porter ses packs d'eau et Madame Y qui peut le faire. C'est aussi un outil pour les collectivités, les centres sociaux d'annoncer des besoins, en cas de confinement par exemple, la mairie a besoin de 15 volontaires pour le portage des repas.

Une centaine de "gestes solidaires" sont recensés dans tous les domaines de la vie quotidienne, du jardinage à la cuisine. Et même les enfants peuvent participer pour apprendre le plus tôt possible la solidarité explique le maire.

Pour participer il suffit de vous inscrire sur le site de l'heure civique, et évidemment si vous avez plus d'une heure à consacrer aux autres vous pouvez quand même.