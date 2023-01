Marmagne : le refuge croule sous les abandons d'animaux

On connaissait les vagues d'abandons durant l'été, à l'occasion des départs en vacances. Cela arrive aussi en fin d'année et le covid n'est peut-être pas étranger à cela. Des chiens sont même abandonnés, attachés en pleine forêt. C'est le sort qu'a connu Niska, le dernier chien arrivé au refuge cette année. Heureusement que quelqu'un a entendu ses aboiements : " C'est un magnifique american bully de six ans " précise Lydie Caquois, secrétaire de la SBPA de Marmagne. " Il est très gentil et a eu une éducation puisqu'il sait s'asseoir et reste au pied. Malheureusement, suite à une séparation, son ancienne propriétaire l'a donné à une autre personne le 27 décembre et le 29 décembre on retrouvait le chien attaché à un arbre dans le bois Renard, à Brinon -sur-Sauldre."

Lydie Caquois, secrétaire de la SBPA et Niska, arrivé au refuge le 29 décembre, après avoir été abandonné, attaché à un arbre en forêt © Radio France - Michel Benoit

Heureusement Niska est tatoué (comme c'est obligatoire depuis 1999) et son dernier propriétaire qui ne l'a donc gardé que deux jours sera convoqué devant le tribunal de Bourges en septembre. Niska devrait pouvoir être confié à l'adoption d'ici là.

Casimir (dans l'enclos de jeux) recherche aussi un maître © Radio France - Michel Benoit

La SBPA a accueilli vingt-neuf chiens en décembre contre vingt-deux, l'an dernier. Des abandons plus nombreux depuis le printemps : " C'est exponentiel depuis le mois d'avril" poursuit Lydie Caquois. " On récupére des chiens assez jeunes. Beaucoup ont deux à trois ans. On pense que ce sont des gens qui ont pris des chiens au moment du covid pour pouvoir sortir. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, ils s'aperçoivent que c'est compliqué de les garder et les abandonnent. Souvent, la raison, c'est aussi une séparation et des personnes qui se retrouvent en appartement avec un gros chien."

Des salariés et des bénévoles promènent les chiens chaque jour © Radio France - Michel Benoit

Heureusement, quatorze chiens ont été adoptés en décembre, mais cela n'a pas suffit à libérer le nombre de places nécessaires. Les gros chiens sont plus difficiles à confier. Certains restent des années car la SBPA se refuse à pratiquer l'euthanasie sauf pour raisons de santé.