Marne : agents et saleuses sont prêts pour faire face à la neige

Alors que les premiers flocons de neige de l'hiver sont tombés ce mercredi dans les Ardennes, Météo France annonce des averses de neige également dans la Marne. La Marne où 1 300 kilomètres de routes sont prioritaires pour le déneigement et où 60 agents sont mobilisables en astreinte.

Dans les 23 centres d'exploitations des routes de la Marne, les saleuses sont prêtes à partir. Puisque le dispositif hivernal est en place depuis le 13 novembre, avec des agents d'astreinte : 60 agents mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en cas de besoin pour l'ensemble du département. A Vertus, Mandy fait partie des 6 agents du centre d'exploitation des routes. C'est elle qui est d'astreinte en cas de neige ou verglas cette semaine et elle est plus qu'enthousiaste : "ah bah oui, ça nous motive ! c'est quelque chose qui est fatigant mais qui a de l'importance, de l'utilité... c'est surtout une chance s'il tombe vraiment de la neige et en grosse épaisseur...". Il faut bien dire que les sorties se font rares dans le secteur depuis deux hivers. Benoît a fait seulement 4 sorties avec une saleuse l'hiver dernier, et le dernier "vrai" hiver date de... 2010 !

Un stock de 10 000 tonnes de sel pour démarrer l'hiver

Les agents du centre d'exploitation des routes de Vertus ont deux circuits de salage de 40 kilomètres chacun, et comme dans le reste du département, les besoins en déneigement peuvent s'ajuster si besoin. L'an dernier sur le stock de 10 000 tonnes de sel acheté par le département de la Marne, seules 4 500 tonnes ont été utilisées. C'est dire si la neige se fait rare. Mais reste le verglas, et le dispositif hivernal du 13 novembre au 13 mars s'impose selon Jean-Pierre Chang. "Il faut qu'on ait une base -un système d'astreinte 7 jours sur 7, 24 h/ 24- qui puisse permettre de répondre à un maximum de difficultés...", souligne le responsable des routes de la Marne. Le dispositif prévoit aussi de faire appel à des sociétés privées et des agriculteurs si besoin.