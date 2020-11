Marne : des boîtes cadeaux pour les sans-abri, l'initiative d'une habitante de Dormans

L'idée vient d'une association lilloise et elle essaime un peu partout en France. Pauline Delmotte, une habitante de Dormans, a décidé de lancer l'initiative dans la Marne en créant un groupe Facebook appelé "Les boîtes de Noel 2020 (51)" pour inciter les particuliers à faire des boîtes cadeaux pour les sans-abri. Le principe est simple : mettre dans une boîte à chaussures des objets utiles aux SDF, et qui seront distribués par des associations au mois de décembre.

"J'ai beaucoup de messages, d'engouement, donc je suis assez épatée" -- Pauline Delmotte

Après un déclic devant son travail, au CCAS de Château-Thierry, elle a lancé le groupe qui compte déjà plus de 950 abonnés ce vendredi 20 novembre. "Tout au long de l'année c'est compliqué mais à Noël, tout le monde se retrouve, prépare un bon repas, un sapin et ça ils l'ont pas et pour moi recevoir des cadeaux c'est essentiel... pour eux ça va être la même chose surtout vu le contenu des boîtes que je vois défiler", explique Pauline Delmotte. Il y a déjà plus d'une trentaine de boîtes prêtes à être distribuées dans la Marne.

Le contenu des boîtes vérifié

La liste devrait donc vite s'allonger et Pauline Delmotte vérifie le contenu. "Les gens s'investissent vraiment, ils prennent pas leurs fonds de placard, ils vont acheter des choses même si là c'est compliqué avec le confinement : il y a des lampes torche, des bonnets...". Et même pourquoi pas, des mots écrits par les enfants : "c'est important la transmission au niveau des enfants, faire comprendre aux enfants qu'on peut faire des choses simples, j'ai déjà vu des dessins dans les boîtes".

Une quinzaine d'associations dans la Marne pour distribuer les boîtes

Les boîtes cadeaux pour les sans-abri seront distribuées dans la Marne via une quinzaine d'associations tout au long du mois de décembre. Parmi elles, la Maraude citoyenne à Reims dont Zahia Nouri est la fondatrice. "Idéalement pour un SDF il faut bien se mettre dans la tête qu'il a pas de quoi cuisiner, se chauffer, il a pas de lumière donc l'idéal c'est des lingettes, une lampe torche, des chaussettes, des gants, un bonnet, une écharpe, ou pourquoi une polaire... ou si les gens veulent mettre des gâteaux, une boisson sucrée", souligne t-elle sur France bleu Champagne-Ardenne ce vendredi.