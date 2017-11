Marne: face aux violences faites aux femmes, il faut libérer la parole

Depuis le début de l'année, les gendarmes de la Marne ont recensé 278 femmes victimes de violences conjugales. Ces dix derniers mois, ils ont réalisé 725 interventions en rapport avec des violences dans la sphère familiale. Une situation face à laquelle les professionnels tentent d'agir.

Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. "C'est une hantise d'intervenir sur des faits très graves que l'on aurait pu éviter", avoue le commandant Quersin, référent violences conjugales pour la gendarmerie de la Marne, alors que 725 interventions en rapport avec des violences dans la sphère familiale ont été enregistrées dans les 10 premiers mois de l'année. Des gendarmes qui ne sont pas seuls en première ligne. A Vitry-le-François, comme dans 5 autres brigades de gendarmerie de la Marne, des permanences d'écoute sont ouvertes au sein même de la gendarmerie.

Elles sont tenues par des intervenants sociaux de l'association "Le Mars" qui écoutent et recueillent la parole de ces femmes victimes de violences au sein du couple."Elles ont peur de tout perdre, surtout quand il y a des enfants ,et ça c'est très très compliqué...", explique Cécilia Laforge qui effectue une permanence deux jours et demi par semaine à Vitry-le-François. La moitié du temps, les victimes viennent dans son bureau avant de porter plainte : "c'est plus facile je pense de venir parler à un civil... et puis des fois il faut juste la persuader de porter plainte, elle a l'idée mais elle ose pas...".

Le monde médical également en première ligne

Les violences peuvent être physiques, mais également psychologiques notamment après un divorce ou une séparation. Au quotidien, le rôle des médecins est aussi primordial car c'est souvent à lui que les femmes osent se confier. Dans la majorité des cas, les violences faites aux femmes sont détectées lors des consultations gynécologiques en cas de grossesse, pendant un simple suivi médical après un accouchement ou encore dans les services d'Urgences. Les médecins posent simplement la question : "Etes-vous victime ou avez vous été victime récemment de violences?"

Interview du Docteur Richard Mattis, gynécologue obstétricien, référent de l'association "Gynécologie sans frontières" Copier

Le rôle du médecin est d'être le plus bienveillant possible et d'orienter la patiente vers d'autres professionnels de la santé. Le Docteur Richard Mattis, gynécologue obstétricien au sein de l'association "Gynécologie sans frontières" milite également pour la mise en place de référents dans les hôpitaux pour faire le lien avec la justice et la police sur ces questions. Richard Mattis expliquera ces besoins lors d'un colloque européen organisé ce vendredi à Tinqueux, près de Reims. Un colloque ouvert aux professionnels mais aussi au public.

Scène de violence conjugale © Maxppp - FRANCOIS DESTOC

Les violences conjugales ont également des conséquences sur les enfants, qui sont parfois témoins ou eux même victimes. Là aussi pour le docteur Mattis, "il est très important de les prendre en charge car on constate que la plupart du temps, les victimes de violences ou les auteurs ont vécu dans un climat de violence familiale dans leur passé". D'après l'Observatoire des violences faites aux femmes de l'INSEE, 143.000 enfants vivent aujourd'hui dans un foyer où une femme a déclaré des violences physiques et/ou sexuelles.

INFOS PRATIQUES