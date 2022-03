Marne : l'association Lise propose des boxes bien-être pour les patientes atteintes de cancer du sein

Dans la Marne, l'association Lise, l'institut du sein de Champagne propose depuis hier des boxes pour les femmes atteintes de cancer du sein. Des boîtes qui contiennent des objets pratiques et des cosmétiques pour mieux aborder la chimiothérapie.

L'Institut du sein de Champagne, l'association Lise, propose depuis hier des boxes pour accompagner les patientes atteintes d'un cancer du sein des cliniques de Courlancy et de Bezannes. Ces boîtes contiennent des produits cosmétiques par exemple mais aussi des objets pratiques pour les accompagner durant la chimiothérapie.

L'association Lise compte donner 250 boxes bien-être aux patientes en 2022. Chaque box coûte 60 euros, des partenaires financiers ont aidé l'association pour acheter leur contenu.

Une aide pratique pour les patientes

Alice, la première femme à en avoir bénéficié est ravie de ce projet. "Je ne suis pas encore tout à fait à la moitié du parcours de soin, la durée a été dure à encaisser au début, car j'avais plein de projets quand j'ai appris la maladie", commence-t-elle.

La box qu'Alice a reçu contient un plaid rose. "Cela apporte un peu de chaleur, surtout pendant les examens, l'environnement est frigorifiant à tout point de vue", assure Alice.

"Le côte personnalisation est hyper important, à tous les moments du soin, c'est important de se sentir comme un individu et pas juste un petit objet que l'on soigne", explique Alice.

Pommades et crèmes pour le corps

Les boxes de l'association contiennent aussi des pommades, des crèmes. "Il y a un impact de la chimio sur la peau, notamment d'un point de vue hydratation. Au tout début de la chimio j'avais l'impression que j'avais pris un sacré coup de vieux, je ne sais pas si c'était dans ma tête ou pour de vrai. Et c'est vrai qu'on a besoin de crèmes qui soient absolument sans parfum sans parabène, etc. Il faut que cela soit super sain", explique Alice.

"J'ai des petits rituels le matin, qui sont mes petits rendez-vous à moi. Et ces crèmes viennent en support, elles permettent cela. C'est vraiment du soin. Et en même temps on a besoin du mode d'emploi. C'est ce que Lise apporte aussi", assure Alice.