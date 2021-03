Marne : le bras de fer des opposants à l'usine Méthabaz continue devant la justice

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est penché ce jeudi 18 mars sur les recours de l'Association citoyenne de Défense de la nature et des personnes contres les pollutions et les nuisances (ACDPN), qui s'oppose depuis 2018 au projet Méthabaz sur la commune de Bourgogne-Fresne au nord de Reims. Des habitants et l'association contestent le permis de construire et l'autorisation d'exploitation de cette usine de méthanisationqui sera chargée de transformer 36.000 tonnes de déchets agricoles par an pour en faire du biogaz.

à lire aussi Le projet d'usine de méthanisation à Bourgogne-Fresne avance

15.000 camions en plus dans le secteur

Parmi les conséquences, l'augmentation du trafic routier, évaluée à 20 camions par jour, 5 jours sur 7 pendant neuf mois de l'année. Avec des pics de circulation en période d'ensilage en fin d'année. Et c'est bien cette période qui inquiète Sébastien Almagro, le président de l'association de riverains : "ça va représenter un camion toutes les 1'30 pendant un mois à peu près sachant que nous avons remarqué que Méthabaz a prévu des infrastructures à l'intérieur du bâtiment pour doubler la production donc ce serait pas 15.000 camions mais le double".

Les travaux ont déjà commencé

Les travaux de construction ont déjà commencé sur la commune et le maire de Bourgogne-Fresne Nicolas Habare, qui ne s'oppose pas au projet officiellement, constate déjà des problèmes : "il est dit que les camions passeront pas dans le village mais les promesses à chaque fois sont pas tenues, et c'est un souci car l'intensification du trafic routier dégrade les routes alors qu'on a aucune recette en face...".

Et Nicolas Habare dénonce un manque de respect : "ils devaient présenter l'implantation définitive du projet au conseil municipal [qui a changé en 2020] avant les travaux or les travaux ont commencé et ça a pas été fait".

Le président de l'association de riverains et l'avocate. © Radio France - Sophie Constanzer

Un bâtiment retiré du projet après l'enquête publique

Autre problème soulevé cette fois par l'avocate de l'association ACDPN : le projet initial prévoyait la construction d'un bâtiment de "18 mètres de haut sur 18 mètres de diamètre" chargé en quelque sorte de prévenir les pollutions. Un post-digesteur, finalement retiré du projet. "On a compté, le post-digesteur a été mentionné 56 fois dans le projet soumis à enquête publique ! Il est là pour réduire les nuisances olfactives, pour que les matières soient moins polluantes donc sur le plan environnemental le post-digesteur présente un intérêt majeur et étrangement il disparaît de l'aspect permis de construire", Maître Anne-Sophie Chartrelle.

La décision du tribunal administratif attendue le 15 avril

Ce bâtiment "n'est plus utile" répond Maitre Frédéric Defradas, l'avocat de la société Méthabaz qui estime par ailleurs que les nuisances olfactives et routières seront limitées : "ce qui apparaît dans les études c'est qu'il n'y aura pas plus de nuisances car il y a des mesures prévues pour limiter, et l'installation est loin des habitations". L'usine doit s'installer à 500 mètres des premières habitations a précisé le rapporteur public ce jeudi, à l'audience du tribunal administratif. Le tribunal qui doit rendre sa décision le 15 avril.