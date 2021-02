Marne : les Vitrines de Châlons lancent une enquête sur les besoins des personnes âgées en centre-ville

Si les plus de 60 ans représentent 20% de la population française, cette tranche d'âge regroupe pourtant beaucoup d'habitudes et de besoins différents au quotidien. Alors pour tenter de les déterminer, l'association des Vitrines de Châlons a créé un questionnaire.

L'objectif : recueillir les témoignages de personnes âgées de plus de 60 ans, afin d'en apprendre plus sur leurs habitudes de consommation, leurs besoins et leurs envies en termes de commerces dans le centre-ville châlonnais. Pour répondre à ces 16 questions, un formulaire en ligne a été mis en place, disponible sur le site des Vitrines de Châlons et sur la page Facebook de l'association.

Une campagne téléphonique en partenariat avec des lycéens

En plus du questionnaire en ligne, pour les personnes qui auraient des difficultés à le remplir sur internet, une campagne sera également menée par téléphone, en partenariat avec des élèves des lycées Jean Talon et Ozanam, à Châlons. Cette campagne téléphonique aura lieu du 11 au 26 février.

Dans le formulaire, plusieurs questions sont posées comme celle des moyens de transport utilisés par les séniors, les enseignes que ces derniers fréquentent et des commerces qui manqueraient au centre-ville de Châlons. Le but final de cette opération : connaître les points faibles de la ville pour pouvoir ensuite apporter des solutions adaptées aux personnes âgées.

Ce projet est mené en partenariat avec l'Office des Séniors, les lycées Ozanam et Jean Talon à Châlons, RCF et le journal l'Union.