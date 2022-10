Carburants dans la Marne : police, Samu, pompiers, médecins désormais prioritaires dans les stations-services

C'est une décision que de nombreux professionnels attendaient : la mise en place de files prioritaires dans les stations-services de la Marne pour assurer les services essentiels à la population. "Compte-tenu des difficultés d'approvisionnement en carburant dans le département, à l'instar d'autres départements métropolitaines, certaines stations mettent en place ce jour des files prioritaires", indique la préfecture dans un communiqué.

Ces files prioritaires sont destinés aux personnes dépositaires de l'autorité publique à savoir, la police, les gendarmes ou encore l'administration pénitentiaire. Les secours d'urgence et de secours sont également concernés comme les pompiers, le SAMU, le SMUR etc. Enfin, cela concerne aussi les médecins, pharmaciens, infirmières, aides-soignantes, soit l'ensemble du personnel médical et paramédical.

La préfecture appelle ainsi les autres usagers à faire preuve de civisme et de laisser les files prioritaires libres et accessibles.

Les jerricans toujours interdits

A noter que l'interdiction de la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants dans tout récipient transportable manuellement reste toujours en vigueur.