Marne : Sermaize-les-Bains privée de téléphone et d'internet pour plusieurs jours

La ville de Sermaize-les-Bains (Marne) subit une panne sur le réseau Orange depuis le samedi 16 avril 2022, qui pourrait durer encore. Privée de téléphone fixe et mobile, mais aussi de réseau internet, la commune avait déjà subi une panne similaire six mois auparavant.

Plus de téléphone fixe, mobile, plus d'internet et pour certains plus de télévision. A Sermaize-les-Bains (Marne), commune de près de 2.000 habitants, une panne de réseau Orange a "coupé du monde" les habitants. Un problème qui s'est révélé le samedi 16 avril au matin et qui pourrait au moins durer jusqu'au mercredi 20 avril selon les services d'Orange.

Le maire, Saïd Yacoubi, a pris connaissance du problème grâce aux gendarmes. Ils l'ont prévenu que sans internet ni téléphone, ils ne pouvaient plus travailler. "En allant faire quelques courses dans le village, j'ai vu que plus personne n'avait de réseau", explique l'élu. La gendarmerie a dû s'installer temporairement à 20 kilomètres, à Thiéblemont-Farémont.

Plus de paiement par carte bancaire possible

L'activité professionnel de Jean-Paul Simon est également affectée. Il gère les pompes-funèbres depuis 1982 et concède "n'avoir jamais rencontré de problèmes comme ça, jamais." Il est injoignable ni sur son téléphone fixe ni sur son mobile, ce qui ne lui a pas permis d'assurer la permanence du week-end de Pâques. Parce que six mois auparavant, en octobre 2021, Sermaize-les-Bains avait déjà été confrontée à une panne similaire durant six jours. Cette-fois le problème était un câble arraché par une pelleteuse lors de travaux sur la fibre.

Une panne qui affecte d'autres services, comme le paiement par carte bancaire dans certains commerces, dépendant du réseau internet. Plus possible non plus de retirer d'argent liquide ou de déposer un chèque à la banque. Pour tout ça, les Sermaiziens doivent se rendre dans les villes voisines. "Ca agace tout le monde", explique Saïd Yacoubi.

Le maire s'inquiète aussi pour "les personnes âgées du village, s'ils ont un problème à la maison je ne sais pas comment ils vont faire pour prévenir." Orange explique cette nouvelle panne en raison d'un "incident technique sur la commune voisine de Pargny-sur-Saulx." Un agent aurait été dépêché sur place dès le samedi matin pour constater la panne. La direction régionale espère un retour à la normale pour ce lundi 18 avril, dans la soirée.