Châlons-en-Champagne, France

L'application s'appelle OpenBarres. Une fois installée sur le mobile, elle permet de mesurer la qualité et la puissance de la réception du signal de téléphonie. Les mesures sont anonymes et traitées via l'Agence nationale des Fréquences. Lancée en juin dernier, elle a d'abord été testée par 250 élus marnais. 120 000 points ont ainsi été cartographiés.

Je capte ? Je capte pas ? Avec quel opérateur?

Disponible aujourd'hui auprès du grand public ( sur Google play), elle permettra d'établir un diagnostic précis de la puissance du signal dans le département, de repérer toutes les zones grises et blanches. Objectif : les traiter rapidement. Les opérateurs seront sollicités. 23 antennes relais seront implantées en 2019 puis 40 en 2020 dans le cadre de l'opération #Objectif4G

De la démocratie active et directe pour le vice-président du Conseil Département de la Marne Julien Valentin qui invite les marnais à participer à cet état des lieux . Un diagnostic collaboratif.