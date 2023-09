Maroc et Libye : une urne en mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne pour recueillir des dons financiers

Maroc et Libye / Une urne installée en mairie de Château-Gontier pour recueillir des dons financiers

Des milliers de morts et des dizaines de milliers de sinistrés au Maroc et en Libye. Des catastrophes naturelles ont sévèrement touché les deux pays, un tremblement de terre a ravagé une partie du premier, de terrifiantes inondations ont frappé le second.

En lien avec la Croix Rouge et l'association musulmane Mosaïque, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne lance un appel aux dons financiers. Les habitants sont invités à déposer, dans une urne spécialement dédiée et installée en mairie, une enveloppe avec un peu d'argent. Les dons peuvent être également réalisés via le site de l'association humanitaire.