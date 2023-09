Maroc : la solidarité s'organise dans l'Indre, une association lance un appel aux dons en nature

Le vice-président Faouzi Jawadi et le secrétaire Hacen El Malki de l'association culturelle et cultuelle des marocains de l'Indre

Le Maroc, toujours face à l'urgence après le terrible séisme qui a ravagé une partie du pays et notamment la province d'Al-Haouz, où se situe l'épicentre du séisme. Le dernier bilan provisoire faisait état de 2122 mots

Dans l'Indre et notamment à Châteauroux ou vit une marge communauté marocaine, la solidarité s'organise.

L'association culturelle et cultuelle des marocains de l'Indre a lancé un appel aux dons en nature notamment de matériel médical

Matériel médical de premiers soins et plus

" Suite à cette catastrophe qui nous a vraiment impacté, nous avons décidé de faire appel à des dons sous forme de matériel médical, fauteuil, béquilles, pansements et fauteuils roulants mais aussi des habits chauds*. Tout ce qui est paramédical qui va permettre aux gens qui sont touchés par ce drame de les soulager un petit peu*" précise Faouzi Jawadi le vice-président délégué de l'association

Un transporteur s'est proposé pour acheminer ce matériel gratuitement, tout en ayant effectué toutes les démarches administratives avec les Douanes et l'ambassade du Maroc.

Une permanence est assurée à la mosquée et au siège de l'association, 113 rue Montaigne à Châteauroux.

Le camion affrété pourrait partir dès jeudi (14 septembre) si la collecte est fructueuse.