À Marolles-les-Braults, les services publics sont accueillis à la Poste

C'est l'une des mille Maisons de services au public promises par le gouvernement. Depuis un an, la poste de Marolles-les-Braults héberge un point d'accueil numérique et de conseil d'organismes comme la Caf, Pôle Emploi, l'assurance maladie ou retraite. Un outil apprécié mais qui reste peu utilisé.

À l'entrée, une plaque indique la présence de partenaires : Caf, Pôle Emploi, GRDF, Carsat, MSA et CPAM. À l'intérieur, dans un coin du bureau de poste, un espace dédié a été installé avec des brochures, quelques documents et surtout un ordinateur avec son imprimante-scanner. C'est ici, dans cette Poste labellisée Maison des services au public, que les habitants peuvent venir effectuer en ligne toutes leurs démarches. Sabrina, 34 ans, est venue la semaine dernière pour se connecter au site de la CPAM et imprimer son relevé d'indemnités journalières : "Je n'ai pas d'imprimante chez moi donc c'est pratique de pouvoir venir ici", explique-t-elle.

Deux à quatre visiteurs par jour

Créé afin de réduire le temps d'accès aux services publics en zone rurale, cet espace dédié accueille chaque jour "entre deux et quatre personnes", selon Jérôme Lefevre, le responsable commercial de la poste. Elles viennent principalement consulter leurs droits, leurs paiements ou déclarer des ressources trimestrielles. La plupart des usagers sont relativement autonomes, mais parfois, ils font appellent aux deux postières, qui ont été formées, auprès des différents organismes, pour les guider et les accompagner. Mais attention elles ne sont pas devenues des assistantes sociales ou des conseillère Caf pour autant souligne l'une d'elle, Marie-Thérèse : "Nous, on est toujours des postiers, et on les accompagne dans leurs démarches. Après, s'ils ont une question un peu plus pointue, on les rebascule vers des personnes plus compétentes que nous." Si besoin, les usagers peuvent même prendre un rendez-vous sur place, avec un agent du service concerné. Mais ce n'est encore jamais arrivé. Pour le moment, ils ont gardé le réflexe de se rendre au Mans ou à Mamers.

Neuf Maisons de ce type en Sarthe

Depuis un an, neuf Maisons de services au public ont vu le jour en Sarthe à Brûlon, Noyen, Mansigné, Le Lude, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Ballon, Fresnay et Marolles-les-Brault. Cinq sont gérées par la Poste. Leur financement (48 000 € en moyenne par maison et par an) est généralement partagé entre l'Etat, collectivité et organismes partenaires.