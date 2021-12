Maromme: un Noël presque normal pour les résidents de l’Ehpad le village des Aubépins

Alors que la France est touchée par la cinquième vague de Covid-19, la question des fêtes de fin d’année commence à se poser. A l’Ehpad le village des Aubépins à Maromme, le dernier réveillon de Noël avait été fortement impacté par la crise sanitaire. Contrairement à l’année dernière, les résidents, tous vaccinés, vont pouvoir, cette année, sortir de l’établissement pour fêter Noël avec leurs proches.

"Ca fait tellement de bien"

« Le jour de Noël je vais manger chez mon deuxième fils dans l’Eure, raconte Agnès, 91 ans, qui avait dû passer le dernier réveillon seule à l’Ehpad. On va manger à trois avec de la famille, pas trop non plus parce qu'il faut faire attention mais ça fait tellement de bien de retrouver ses enfants et petits-enfants. »

« Il y aura les enfants et les petits enfants », décrit de son côté Dominique. Son mari est un des résidents de l’Ehpad et l’année dernière il avait aussi dû passer le réveillon loin de ses proches. Cette fois, ils comptent bien sur le réveillon de Noël pour se retrouver. « C’est important parce qu’en résidence, c’est pas tous les jours la famille, tous les jours les petits-enfants. On essaye de faire le maximum mais il y a quand même de l’isolement donc là, c’est le moment ! »

Eviter les clusters

«On est plutôt sur une approche préventive c’est à dire qu’on limite les risques avant les fêtes, explique Marie-Pascale Mongaux, la directrice de l’Ehpad. Pour éviter un cluster juste avant les fêtes, elle a dû se résoudre à annuler la grande fête de Noël de l'établissement. «Pendant cette période, on sera aussi très attentif. Au retour des fêtes, on aura une observation plus rigoureuse des résidents qui rentreront de sortie. »

Pour la directrice, cette observation passera notamment par des tests qui seront effectués au moindre symptôme.