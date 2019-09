Mâron : un projet de parc éolien contesté

Ils se mobilisent pour dire "non" à l’implantation d'éoliennes sur leur commune. À Mâron, une association décide d'engager un bras de fer avec la mairie, qui envisage d'installer entre 3 et 4 éoliennes. L'étude de faisabilité du projet vient de débuter.

Département Indre, France

C'est un nouveau combat qui débute à Maron : un projet d'implantation d'éoliennes est en cours d'examen. Les études de faisabilité viennent de débuter. Selon la mairie, ce sont entre 3 et 4 éoliennes qui pourraient être installés. Ce projet, l'association "Pour la sauvegarde du visuel" n'en veut pas; elle se bat depuis maintenant plus d'un an, mais vient de décider de passer à la vitesse supérieure.

Obtenir le soutien de la population... et du préfet

L'association d'opposants aux éoliennes compte multiplier les actions pour alerter et obtenir le soutien des habitants du secteur. Ses membres craignent des nuisances visuelles et sonores, des conséquences pour la faune et la flore, mais aussi pour l'immobilier dans le secteur.

À 4 kilomètres d'ici, à Vouillon, il y a déjà onze éoliennes. Guilhem de Tarlé craint de se retrouver très vite encerclé, d'autant que la commune voisine de Sassierges-Saint-Germain envisage elle aussi l'implantation de ces installations. Elle mène d'ailleurs ce projet avec la commune de Mâron.

Favoriser une énergie renouvelable

Si la maire de Mâron a décidé de soutenir le projet, c'est pour favoriser les énergies renouvelables affirme le maire, Jean-Claude Ballon. Ces éoliennes représentent aussi une source de revenus pour la commune. Via une taxe, elles pourraient rapporter "quelques dizaines de milliers d'euros, pas des sommes astronomiques" affirme le maire.

Pour le moment, le projet est encore en phase d'étude. Les opposants comptent désormais sur le préfet, c'est lui qui devra in fine valider ou non ces implantations d'éoliennes. Ils réfléchissent également à la possibilité de créer une liste anti-éoliennes aux élections municipales à Mâron.