"Marre du stress et du béton", un couple de Nordistes s'installe au vert dans le Nord-Mayenne

Ils sont tranquillement installés sur la terrasse devant la maison qu'ils ont louée depuis trois semaines, en attendant la fin des travaux de leur futur logis. On les découvre détendus, souriants, d'autant que le soleil baigne ce jour-là tout le Nord-Mayenne. Guillaume Dupont et Émilie Faby ont craqué pour la Mayenne. Un département qu'ils ne savaient pas "situer sur une carte" au départ. L'histoire d'amour avec leur nouvelle terre a commencé en août 2021. Le couple et ses deux filles en bas âge se rendent en Normandie depuis Angers et font une pause à mi-chemin, un peu fatigués. Ils arrêtent la voiture à Lassay-les-Châteaux.

"On a vu plus de biches et de renard en trois semaines qu'on en a vu en 15 ans"

"Et là on discute cinq minutes avec la boulangère, elle est très gentille. Elle donne plein d'informations sur le village. Ensuite, on discute avec d'autres commerçants, quelques passants et ils ont tous le sourire" se souvient Guillaume. Le couple, curieux, décide alors de ne pas en rester-là et visites des maisons. "_Cinq mois après, on a trouvé la maison de nos rêves_. On a même une nounou pour les filles, elle est top" s'enthousiasme Émilie.

Pendant plusieurs années, le couple a habité Tourcoing, dans la banlieue de Lille. Il a toujours aspiré à vivre à la campagne. Les confinements et la crise sanitaire depuis 2020 ont accéléré les envies d'ailleurs. "Avoir ce stress à chaque fois qu'on sortait en ville, de voir passer les voitures à toute allure, on en avait marre. Se dire qu'on est obligés de tenir la main de nos filles partout, qu'on ne peut pas faire du vélo tranquillement, qu'elles ne pourraient pas sortir, explorer, partir à l'aventure toute seule, c'était pensant" explique la maman. "On est des enfants des années 80 nous. Et les années 90, on faisait du vélo dans les villages sans trop se poser de questions, ce qui est aujourd'hui impossible à faire en ville" renchérit Guillaume.

Même si les nuits sont courtes avec leurs deux petites filles, le couple a le sourire et redécouvre certaines sensations propres à la ruralité. "Le fait d'entendre à nouveau des animaux, comme les renards, les oiseaux, c'est très plaisant. On a vu plus de biches et de renard en trois semaines qu'on en a vu en 15 ans" plaisantent les tourtereaux.

Bienvenu les Ch'tis !

Guillaume Dupont travaille dans la communication digitale, c'est un expert des réseaux sociaux. Émilie Faby est coach de vie, ce qui est un réel avantage observe cette dernière. "On a la chance de pouvoir travailler à distance, de ne pas avoir à trouver un travail, et du coup de ne pas subir une vie qu'on n'a pas choisie. Alors on s'est dit qu'il fallait saisir cette chance : on a l'opportunité d'aller poser nos fesses à la campagne tout en continuant à travailler" sourit-elle.

Le couple raconte son installation, son adaptation et ses découvertes du Nord-Mayenne sur le compte Instagram "on_change_de_vie". Émilie et Guillaume partagent déjà une qualité typique des Mayennais : la gentillesse. Nul doute qu'ils se feront facilement et rapidement un réseau.