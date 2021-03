Mars 2020, Mars 2021: Qu'ont changé ces 12 mois pour vous dans le Nord Pas-de-Calais ?

Un an après le début du confinement et l'épidémie de coronavirus en France, France Bleu s'intéresse ce mercredi à la façon dont cette crise nous a changés, à commencer par les personnels soignants. Depuis un an, ils espèrent lever le pied, mais après une seconde vague, ils font face désormais à un nouvel afflux de patients, avec les variants du virus.

Les premiers morts, on s'en souviendra. J'ai deux patients que je n'oublierai pas. Mireille, aide-soignante

Au CHU de Lille, 123 patients étaient hospitalisés hier, dont 54 en réanimation. Mais aujourd'hui, les équipes sont rôdées, connaissent les protocoles et la prise en charge. Ce n'était pas le cas il y a un an, et Mireille Verstaen, aide-soignante dans une unité Covid de l'hôpital Calmette, n'oublie pas les premiers patients accueillis, en provenance de l'Est de la France: "Il y avait une forte appréhension. On n'avait aucun recul. Avancer au jour le jour, à l'heure, l'heure, de cinq minutes en cinq minutes. Les premiers morts, comme toute l'équipe, on s'en souviendra. J'ai deux patients que je ne pourrai pas oublier. C'état frustrant cette prise en charge violente. Cela a été très douloureux, et pour les familles et pour les équipes. Il y a 38 ans en arrière, jamais je n'aurais imaginé une prise en charge d'un défunt dans ces situations. Comme on est frustré, d'avantage d'humanité s'impose."

Mireille Verstaen, aide-soignante dans une unité Covid du CHU de Lille

Aujourd'hui, ce n'est plus du stress, on peut même parler d'expertise. Lucie, cadre du service post-urgence à Calmette

Lucie Quivron, cadre du service post-urgence à Calmette, se souvient, elle aussi, de l'arrivée de ces patients début mars alors qu'elle rentrait de vacances. "Ils étaient de tous âges, plutôt des personnes valides. 15 jours après, on ouvrait nos premières unités d'hospitalisation. A l'époque, ce virus, on ne le connaît pas. Ca nous fait peur pour nous, pour nos familles. Mais aujourd'hui, avec la connaissance, les procédures se sont allégées. Ce n'est plus du stress, on peut même parler d'expertise. Nous avons été le premier service de médecine à avoir accueilli des patients covid positifs. On est à l'aise. On sait ce qu'on doit faire, on marche tous dans le même sens."

Lucie Quivron cadre du service post-urgence à l'hôpital Calmette

_Une grande expérience d'adaptation et de résilience_. Professeur Marc Lambert, chef du service de médecine post-urgence à Calmette, et responsable d'une unité Covid.

L'organisation au sein de hôpital Calmette a été entièrement revue dès le début de la crise. Le Professeur Marc Lambert, chef du service de médecine post-urgence, et responsable de cette unité Covid, accueillait il y a un an ces patients qui pensaient souffrir d'un gros rhume et qui se sont finalement retrouvés en réanimation. " On est, depuis un an, sortis de notre zone de confort, avec de la remise en cause constante. C'est triste à dire, mais cela a resserré les liens entre les équipes. Cela a été une grande expérience d'adaptation et de résilience."

Le Professeur Marc Lambert, chef du service post-urgence à Calmettte et respoinsable d'une unité Covid

Ce qu'on veut, c'est une date. Nathalie, intermittente du spectacle.

"Non essentiel" : un mot qui a secoué le monde de la culture pendant cette crise sanitaire. Si les librairies ont pu finalement obtenir leur réouverture rapidement, les salles de spectacle sont, elles, toujours à l'arrêt, comme les musées. Les occupations de lieux culturels se multiplient, comme à Lille. Nathalie Desrumaux est intermittente depuis 10 ans. Chargée de production pour plusieurs compagnies de théâtre de la région, elle n'est plus montée sur scène depuis le 11 mars 2020. Ce qu'elle demande au gouvernement, ce ne sont pas des aides d'urgence, mais une date d'ouverture pour les lieux culturels. " Pendant ce temps là, on créée. On prépare des spectacles. On répète les spectacles qui avaient été déprogrammés. Tous ces spectacles s'accumulent. S'ils sont joués dans deux ans, c'est beau. Les gens ont besoin de ça pour s'aérer la tête, se cultiver, réfléchir autrement. Il n'y a plus tout ça."

Nathalie Desrumaux, comédienne et chargée de production

On ne pensait même pas que des clients viendraient chercher leur pizza à 17 heures. C'est la vie, on fait avec, et on la prend du bon côté. Martin, restaurateur

Il y a un an, alors que les garde-mangers étaient pleins, les restaurateurs apprenaient à la radio et à la télévision qu'ils avaient quelques heures pour tirer leur rideau. Après un semblant de retour à la vie normale durant l'été, ils ont dû de nouveau fermer en octobre. S'ils n'ont pas de visibilité sur une éventuelle réouverture, ils sont soutenus par l'Etat et les salariés bénéficient du chômage technique. En un an, ils ont appris à s'organiser et beaucoup sont passés à la vente à emporter. C'est le cas du restaurant italien Papà Raffaele à Lille. Parmi les inconnus de la reprise, il y a aura la composition d'une nouvelle équipe car le patron, Martin Le Pellec, a perdu la moitié de ses troupes en un an, mais il garde le moral. "il y a eu beaucoup de moments de réflexion pour nous équipes. Certains voulaient faire autre chose. Mais un noyau dur est resté. On a trouvé une organisation bricolée, avec des boîtes de pizza partout. Au début, c'était très bizarre. On a presque pris le pli. On ne pensait même pas que les clients viendraient chercher leur pizza à 17 heures. J'imagine qu'elles sont toujours aussi bonnes, même s'il faut les réchauffer. C'est la vie, aujourd'hui on la subit, on fait avec, et on la prend du bon côté."

Martin Le Pellec, patron de la pizzeria Papà Raffaele à Lille

Je peux conduire chaque jour mes enfants à l'école, mais les pauses café entre collègues me manquent. Rémi, en télétravail depuis un an

Un an de crise sanitaire c'est aussi un an de télétravail pour certains salariés comme pour Rémi, responsable technique pour le cabinet d'innovation technologique Zenika, à la Madeleine, près de Lille. Depuis un an, il ne revient dans son entreprise qu'occasionnellement. "On ne s'habille plus comme avant. Mais j'essaie de me forcer, car quand on est en jogging ou en short toute la journée, on ne se sent pas pareil. Je peux aller conduire mes enfants à l'école. On gagne en temps de transport, mais on travaille plus. Avant, j'allais prendre un café avec mes collègues tous les jours. Aujourd'hui ma pause café dure une minute, le temps d'allumer ma machine et je repars."

Ce superbe bâtiment de 600 mètres carrés est désormais désert, alors que l'entreprise est souvent primée pour sa qualité de vie au travail. avec sa salle de sport, sa cuisine et son lieu de détente. En un an, elle s'est adaptée et propose de nouveaux outils pour collaborer à distance, mais il a fallu trouver son rythme explique le directeur, Gwennaël Buchet : "On était une communauté, ça phosphorait à droite et à gauche. Aujourd'hui c'est plus compliqué. Quand on voit les salariés en vrai, qu'on échange avec eux, c'est beaucoup plus simple." Un an après, beaucoup de ses salariés penchent en faveur désormais d'un temps partagé entre l'entreprise et la maison

Rémi, salarié de l'entreprise Zenika à la Madeleine

Ma vie cette année, c'était dans la résidence universitaire. Zakaria, étudiant à Lille

Créations de chèques psy ou repas à un enro dans les restaus U : de nombreuses mesures ont été mises en place pour soutenir les étudiants, isolés de leur lieu de formation et privés de vie sociale. Les restaurants universitaires sont de nouveau accessibles après avoir du fermer du jour au lendemain, et par chance, les résidences sont restées ouvertes. Dans le Nord Pas-de-Calais, 5.000 étudiants sont restés hébergés durant le premier confinement. Une chance pour Zakaria, étudiant en sciences mécaniques mais aussi veilleur de nuit dans sa résidence. "Personnellement ma vie, c'était dans la résidence. Je ne sors pas, je suis dans ma chambre. On n'a pas d'endroit où sortir. Je suis chanceux, j'ai un travail et 18 mètres carrés. Ceux qui vivent dans 9 mètres carrés, c'est beaucoup compliqué pour eux."

Les étudiants lillois ont le blues

Depuis le début de la crise, le CROUS de Lille a triplé le montant de son aide d'urgence. Cette crise sociale s'est doublée d'une détresse pshychologique. Selon la fédération des associations étudiantes de Lille qui a réalisé une enquête, 60% de ces jeunes se disent déprimés. Conséquence de cet isolement, beaucoup ont décroché et ont même renoncé à leur bourse. Le meilleur remède au blues étudiant est bien sûr le retour à la vie sociale. L'université de Lille essaie d'accueillir le plus de jeunes possibles : jusqu'à 6.000, soit 20% de sa capacité. Elle devrait aussi proposer prochainement des chèques vacances , pour que 1.500 jeunes puissent changer d'air au printemps.

Il y a un an, on était leurs sauveurs. Un an après, on n'en a pas tiré les leçons. Les gens restent superficiels, et individuels. Corinne, hôtesse de caisse près de Roubaix

Il y a un an, elles étaient célébrées comme les héroines de la crise sanitaire, au même titre que les soignants. Aujourd'hui les hôtesses de caisse sont retombées dans l'anonymat. Corinne Verbeyst travaille dans une grande surface, près de Roubaix, et se rappelle qu'en mars 2020 ellle était à son poste face aux clients qui se ruaient sur les provisions, sans plexiglas pour se protéger, avec des masques et du gel hydroalcoolique qui arrivaient au compte-goutte. "On était bientôt leurs sauveurs. J'ai une cliente qui m'a offert des fleurs, j'ai eu des mots. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rien d'extraordinaire. Pourtant, on est stressés avec le couvre-feu et le flux de clients avant 18 heures. Ils sont énervés, ils s'emportent vite et c'est sur nous que ça se décharge. On ne va pas au travail pour se faire engeuler. Un an après, cette épreuve, on n'en aura pas tiré les leçons. Les gens restent superficiels et individuels."