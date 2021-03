Mars au féminin : France Bleu Orléans met les femmes en avant au travers de concerts, portraits et témoignages

Concerts, portraits et témoignages : France Bleu Orléans fait la part belle aux femmes pendant tout le mois de mars

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, France Bleu Orléans met les femmes à l’honneur sur son antenne. Concerts, portraits, témoignages se succéderont tout au long du mois de mars.

La nouvelle scène 100% féminine s’invite à la maison

Nous sommes nombreux à avoir envie de retourner voir un concert, admirer un(e ) artiste qui nous transmet ses émotions et nous fait partager son monde. Les artistes ont envie de renouer ce contact privilégié avec le public. France Bleu Orléans décide de réagir : si vous ne pouvez plus aller au concert, le concert vient à vous !

Dans un contexte où l’accès à la culture et à la musique vivante sont impossibles depuis un an, France Bleu Orléans a décidé de permettre aux artistes et à certains de ses auditeurs, de retrouver l’émotion de la scène mais à la maison ! Quatre artistes féminines orléanaises ont accepté l'invitation à venir jouer au domicile d'auditeurs, dans leur salon, dans un cadre intimiste tout en permettant le respect des gestes barrières.

Chaque lundi à partir du 8 mars, nous diffuserons l’intégralité du concert de la semaine en vidéo sur notre site internet, puis chaque jour sur France Bleu Orléans, nous proposerons de découvrir cette nouvelle scène orléanaise titre après titre.

Vous pourrez ainsi voir et écouter Liz Van Deuq, Ivaanyh, Anita Farmine et Eleonore.

Les héroïnes de nos territoires

Dans le cadre de la journée nationale France Bleu du 17 mars, nous diffuserons des portraits de « femmes de première ligne », sur la base d’une exposition de Géraldine Aresteanu, photographe, que monte le Conseil Départemental autour des femmes qui se battent depuis un an sur le terrain de l’épidémie : aide soignante et médecin en réanimation, mais aussi factrice, pompier, maire, agricultrice, clown à l’hôpital, femme battue, institutrice. Une série de podcasts avec la photographe et l’histoire de ces rencontres à retrouver sur francebleu.fr

Diffusion de messages autour du droit des femmes

Des personnalités féminines du Loiret et du Loir et Cher (femmes politiques, artistes, sportives, responsables associatives, cheffes d’entreprise, commerçantes, syndicalistes, étudiantes) répondent à cette question : "Pour vous, que doit-on changer pour faire avancer la cause des femmes ?"