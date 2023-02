Mars, premier taureau des Pyrénées-Orientales sacré au Salon de l'Agriculture

Ils étaient quatre à concourir dans sa catégorie et il s'est hissé sur la troisième marche du podium. Mars, 6 ans, taureau de la race Gasconne des Pyrénées, 1.200 kilos à la pesée (le poids d'une Clio !) a été désigné troisième plus beau mâle reproducteur de France durant le Salon de l'Agriculture ce mardi à Paris.

ⓘ Publicité

C'était la première fois qu'un animal était sélectionné pour représenter les Pyrénées-Orientales. Grâce à ce podium, c'est donc une double fierté pour son éleveur Oriol Sola, installé à Sahorre, dans la vallée de la Rotja.

Deux médailles pour Mars le taureau

"C'est la première fois et pour une première fois, prendre une plaque [une médaille, ndlr] c'est très bien. On est très fiers de montrer le taureau et de montrer ce qu'on sait faire dans le département", se réjouit Oriol Sola, le propriétaire de Mars. D'autant que ce taureau est le premier animal sélectionné pour représenter le département au concours général agricole du Salon de l'Agriculture. Sa sélection, a elle seule, était un événement.

Mars revient donc avec deux médailles : une troisième place en tant que mâle reproducteur de la race Gasconne des Pyrénées, et une seconde médaille pour le meilleur reproducteur.