Marsannay-la-Côte : faute d'animateurs, le centre de loisirs est fermé, les parents en colère

Le centre de loisirs de Marsannay-la-Côte est fermé mercredi 3 mars 2021. La raison ? Une impossibilité d'accueillir les enfants en respectant le protocole sanitaire, faute d'un nombre suffisant d'animateurs. En attendant, la ville cherche à recruter ... et les parents sont en colère.

Le centre de loisirs de Marsannay-la-Côte, près de Dijon, est exceptionnellement fermé, mercredi 3 mars 2021. Un dégât des eaux ? Une invasion de termites ? Un cluster ? Non, rien de tout ça. Tout simplement, des animateurs sont absents. Ceux qui restent ne sont pas assez nombreux pour pouvoir accueillir les enfants tout en respectant le protocole sanitaire ce mercredi.

La ville recrute !

La mairie a décidé en conseil municipal début février de recruter, mais tous les postes ne sont pas encore pourvus. Plus de 19 animateurs sont nécessaires pour pouvoir accueillir les enfants en respectant les jauges et en évitant le brassage. Il est encore possible de postuler.

Des parents mécontents

En attendant, les parents vont devoir trouver des solutions mercredi pour faire garder leurs enfants. "On prend mal la nouvelle, tout le monde est en colère, raconte Anne-Sophie, maman d'un garçon de 6 ans qui va habituellement au centre de loisirs. Je n'ai pas de famille qui est sur place. Je vais le mettre à droite, à gauche, chez une copine deux heures, chez une autre deux heures ... on va essayer de se débrouiller".