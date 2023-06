Marseillan inaugure son nouveau stade "plus grand, plus fonctionnel et plus écologique"

Un stade qui était attendu. La commune de Marseillan, à l'ouest de Sète (Hérault), inaugure sa nouvelle enceinte sportive Marcel-Pochon ce samedi. Elle remplace l'ancien terrain qui était devenu impraticable avec le temps. C'est l'occasion d'avoir des équipements plus grands, adaptés aux normes de la fédération françaises de football, et aussi plus respectueuses de l'environnement. Avec un objectif : qu'ils profitent à toutes et tous.

Ce nouveau stade ne se limite pas au seul terrain de football. "On a vraiment voulu avoir un vrai pôle sportif, explique le maire de Marseillan Yves Michel. On a donc la tribune, un club-house pour permettre aux joueurs et au public de se retrouver, des bureaux pour les associations et des grands vestiaires !" Le stade Marcel-Pochon est évalué de niveau 4 par la Fédération Française de football, ce qui lui permet d'accueillir des matches masculins jusqu'au National 3 (5e division) et des rencontres de D1 Féminine.

Ces nouvelles infrastructures étaient devenues nécessaires. Les vestiaires étaient trop petits pour accueillir deux matches en même temps, et l'ancienne pelouse est très abîmée.

Le synthétique, choix de l'environnement

Cette fois-ci, la mairie a fait le choix d'un terrain synthétique. "C'est une évidence compte-tenu du réchauffement climatique et des multiples sécheresses qui nous frappent, concède le maire. On ne va pas dire qu'on consomme zéro en eau, mais hormis les vestiaires on n'en a pas besoin." Chaque année, c'est plus de 2.000 m3 d'eau qui vont être économisés par Marseillan.

Le nouveau stade a coûté cher : cinq millions d'euros au total. La commune a financé près de deux millions, le reste a été pris en charge par l'État, la région, le département et la métropole de Sète.

Le stade "de tous les Marseillanais"

Alors à ce prix-là, pas question que le stade soit confisqué par quelques uns. "La priorité est donnée au club de foot, mais il va aussi servir aux écoles, au collège, aux activités des jeunes, détaille Yves Michel. Tous les Marseillanais y auront accès, même si on n'est pas licencié, il y aura des créneaux dédiés aux particuliers."

Le complexe sportif de la ville n'est pas complètement terminé. Une deuxième phase de travaux est prévue d'ici 2024 : elle prévoit notamment la rénovation du gymnase.

L'inauguration du stade de Marseillan a lieu samedi 24 juin 2023 :

- 11h00 : discours officiels

- Après-midi : jeux divers et initiation au "freestyle football"

- 18h00 : Match de gala entre des anciens de l'équipe de France et du MHSC

La tribune de 260 places du stade Marcel-Pochon de Marseillan. © Radio France - Thomas Pinaroli

L'entrée des tribunes et des vestiaires. © Radio France - Thomas Pinaroli

Le terrain synthétique du stade de Marseillan. © Radio France - Thomas Pinaroli

