Marseille : 50 000 personnes ont assisté au défilé du 14-Juillet de retour sur le Vieux-Port

Plus d'une dizaine d'années après, le défilé du 14-Juillet a fait son grand retour ce jeudi au Vieux-Port. Les avions de la patrouille de France ont survolé la basilique Notre-Dame-de-la Garde et quelques 900 militaires à pied et une centaine d'engins ont défilé devant environ 50 000 personnes.