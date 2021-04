Marseille : 900 personnes défilent pour la reconnaissance du génocide arménien

106 ans après le massacre d'un million et demi d'Arméniens par l'Empire ottoman, les manifestants ont battu le pavé pour demander à la Turquie de reconnaître le génocide arménien. Ce que vient de faire le 46e président des États-Unis.

Environ 900 personnes ont marché entre la place Castellane et le Consulat de Turquie.

C'est une décision historique, très attendue notamment par de nombreux Marseillais d'origine arménienne (ils sont environ 50.000 à Marseille). Joe Biden a reconnu, ce samedi, le génocide arménien, 106 ans après les faits.

Il est le premier président américain à utiliser ce mot pour qualifier ces massacres perpétrés par l'armée ottomane, durant la Première guerre mondiale, en 1915.

Pour rendre hommage aux victimes, ce samedi après-midi, 900 personnes ont défilé à Marseille, entre la place Castellane et le Consulat de Turquie. Des manifestants venus, malgré le contexte sanitaire, réclamer justice, comme Sevag, 22 ans : "Pour moi, dit-il, c'est plus important de se mobiliser. "Le virus se soigne, lâche-t-il. Et notre blessure de 106 ans d'histoire, elle, n'est toujours fermée, toujours pas réglée."

Interview de Sevag, jeune marseillais d'origine arménienne. Copier

Cette marche s'est donc terminée dans le calme, devant le Consulat de Turquie à Marseille, dans le 8e arrondissement. Plus de 200 policiers ont été mobilisés pour encadrer cette mobilisation qui avait été déclarée en préfecture.