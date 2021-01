Marseille : à La Busserine, des habitants mobilisés pour dire stop à la violence

Deux semaines après la fusillade qui a fait, dans cette cité des quartiers nord, un blessé grave à l'issue d'un match de foot, une centaine de personnes s'est réunie à l'appel des associations du grand Saint-Barthélémy, ce samedi. Objectif : demander plus de moyens pour lutter contre l'insécurité.

C'était le 3 janvier dernier. Des jeunes des cités de La Busserine et du Mail s'affrontent lors d'un match de foot organisé en la mémoire de l'une de leur connaissance. Un jeune mort à l'âge de 28 ans. Mais cette rencontre hommage a viré au drame. Au coup de sifflet finale, une première bagarre éclate. Puis une deuxième, au cours de laquelle un jeune de 22 ans est grièvement blessé par balle.

C'est donc pour dénoncer cette violence que des habitants se sont mobilisés, ce samedi matin. Une centaine d'entre eux s'est rassemblée devant le stade pour former une chaîne humaine. Une chaîne qui, du ciel, formait deux mots : "Stop violence".

Une centaine de feuilles de papier a été utilisée pour donner forme à ce cri de colère (image drone). - © Farouk Youssoufa

Une "violence gratuite", pour reprendre l'expression utilisée par les habitants eux mêmes, et qui n'est d'ailleurs pas la seule à leur pourrir la vie. Comme en témoigne Fatna, 54 ans : "Ma fille s'est faite agressée par trois personnes. Pour rien... On vit dans l'angoisse. Oui, on a peur..."

Cette mère de famille en appelle donc au soutien des l'État et des collectivités locales. Et elle n'est pas la seule. Pour Djamila, une mère au foyer de 38 ans, les pouvoirs publics n'ont cessé de diminuer les moyens alloués à "son quartier". "Nos quartiers. La police aussi, dit-elle, est de moins en moins présente. On a besoin d'aide."

Interview de Djamila / France Bleu Provence Copier

Une insécurité croissante qui a poussé Yamina à chercher un autre logement. "Le problème, c'est qu'on nous propose d'emménager dans une autre cité, où la situation est encore pire qu'ici. Donc j'ai refusé. Quelque part, c'est comme si on nous empêchait de sortir d'ici."