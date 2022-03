Marseille : accueillir des Ukrainiens, un "parcours du combattant" pour Olivier

Ce chef d'entreprise de 43 ans, installé dans le 7e arrondissement héberge depuis plus d'une semaine une maman et sa fille. Sans l'investissement d'Olivier, leur parcours administratif serait bien plus compliqué. Témoignage.

13.500 Ukrainiens sont arrivés dans l'Hexagone depuis le début de la guerre, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais la France pourrait en recevoir bien plus. Jusqu'à 100.000, d'après la Croix-Rouge. En attendant, des Provençaux se mobilisent pour loger des exilés. C'est le cas d'Olivier Bauer. Ce chef d'entreprise, résidant dans le 7e arrondissement de Marseille, a décidé d'héberger une famille. Une jeune maman de 31 ans, Anna, et Emiliia, sa fille de 5 ans. Les deux Ukrainiennes sont arrivées il y a un peu plus d'une semaine, de Pereïaslav, à une centaine de kilomètres de Kiev.

Et cette arrivée est un sacré chamboulement pour tout le monde. À commencer par Olivier. Son quotidien, ce n'est plus du tout celui d'un quadra célibataire : "C'est comme un quotidien de père de famille, j'imagine ; ce que je ne suis pas", plaisante l'intéressé qui a dû, pour ses hôtes, aménager un petit coin d'intimité dans son logement. "C'est ça ! Dans cette chambre-là, il y a un lit et des placards. J'ai aussi mis des nounours pour essayer leur proposer une pièce plus agréable à vivre."

La barrière de la langue

Olivier est aux petits soins pour Emiliia et sa maman, Anna, encore très marquée par leur périple : "Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut en me disant : mais qu'est-ce que je fais là ? Oui... Il va nous falloir du temps", reconnaît la trentenaire.Pour l'instant, les échanges se font en anglais, même si le Marseillais s'est mis un peu à l'ukrainien. "J'ai appris à dire d'accord à la petite", s'amuse encore celui qui est devenu une sorte de tonton-gâteau pour elle. "C'est vrai que sur la nourriture, il a fallu trouver des aliments qu'elle aimait, parce qu'il ne mange pas les mêmes plats que nous là-bas."

Des achats, qui représentent forcément une charge en plus pour les finances du chef d'entreprise. "Je suis dans le rouge, mais j'ai prévenu mon banquier. Et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'es d'aider." Et pour aider la familles dans ses démarches administratives, justement, Olivier a décidé de poser des congés. "Rien que pour inscrire Emiliia dans une école de Marseille, c'est une vraie galère. Il faut avoir les bons documents, qui ne sont pas en français, bien sûr. Et puis, il faut trouver aussi les bons interlocuteurs."