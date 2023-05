Marseille-Beyrouth, la traversée à la rame d'Ara Khatchadourian pour la paix

Ara Khatchadourian et son rameur à Marseille, avant le départ de sa traversée de la mer Méditerranée jusqu'à Beyrouth.

C'est un défi hors norme que se lance le marseillais Ara Khatchadourian : Relier Marseille à Beyrouth à la rame. L'athlète de 59 ans part ce samedi 27 mai du Vieux-Port à bord d'un rameur pour une traversée de la mer Méditerranée en 4 mois.

"Un marathon par jour pendant 120 jours"

Ara Khatchadourian s'apprête à parcourir 4000 kilomètres à la force de ses bras entre la France et le Liban. Il sera suivi par un bateau sur lequel il dormira la nuit et il a prévu de passer quelques nuits dans des ports en cas de mauvais temps avant les grandes étapes en haute mer. L'aperçu de sa traversée : Marseille - Monaco - Corse - Italie - Grèce - Turquie - Chypre - Beyrouth.

Le sportif n'en est pas à son premier défi. En 2016, il a grimpé au sommet de l'Everest. En 2018, il a couru de Marseille à Erevan, capitale de l'Arménie. Mais c'est la première fois qu'il se lance un défi sur l'eau. "J'avais envie de changer d'élément ! explique-t-il. C'est aussi ce que je veux transmettre. Oser et faire étape par étape, petit à petit. C'est ce que j'ai appliqué pour moi : J'ai 4000 kilomètres et je l'ai divisé en 120 jours*. Ca fait un marathon par jour,** et ça -un marathon- je sais faire !*"

"De ma ville d'adoption à la capitale de ma naissance"

Avec ce périple, Ara Khatchadourian veut porter un message de paix. C'est un thème qui le touche personnellement : ses grands-parents ont fui le génocide arménien et lui a fui la guerre au Liban en se rendant à Marseille à l'âge de 19 ans.

Il compte rencontrer sur son chemin le plus de dirigeants possibles, notamment le prince Albert de Monaco et les consuls français et libanais de chaque pays où il se trouve.

Il souhaite aussi lever des fonds, aidé par l'association marseillaise T'Cap 21 qui participe à l'inclusion des jeunes porteurs de trisomie, notamment grâce au sport. Cet argent reviendra à l'ONG Achrafieh 2020 basé en Liban qui aide des familles en difficulté au Liban.

Pour suivre le périple d'Ara Khatchadourian sur une carte, c'est ici et vous pouvez faire des dons sur la cagnotte en ligne.