Marseille commémore ce dimanche les rafles de 1943

Marseille n'oublie pas et Marseille se souvient. Entre le 22 et le 24 janvier 1943, la ville a connu les rafles les plus importantes après celle du Vél d’Hiv à Paris, et la destruction de tout un ancien quartier proche du Vieux-Port. Pour commémorer les 80 ans de cet évènement historique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est annoncé à Marseille ce dimanche matin où seront lancées toute une série d'expositions et de conférences qui auront lieu en 2023.

Une journée de commémorations ce dimanche

Une journée entière de commémorations est organisée ce dimanche 29 janvier, de l’Hôtel de Ville à la place Fortuné Sportiello et l’Opéra. A cette occasion, toutes les Marseillaises et les Marseillais sont invités à se réunir autour des derniers témoins de ce drame.

A partir de 10h, une cérémonie protocolaire est prévue sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une chorale du collège de la Major participera à cette cérémonie, accompagnée d’un chœur lyrique du conservatoire de musique de Marseille. Le Conseil Municipal des Jeunes, ainsi que des scolaires, primaires et maternelles, seront également présents.

Une exposition nationale sera ensuite inaugurée dans le foyer de l’Opéra à la mi-journée. Cette exposition, adaptation de celle réalisée sous la direction de Serge KLARSFELD en 1992, « Le Temps des Rafles », est coproduite par le Mémorial de la Shoah et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. A l’occasion de ces commémorations, la première station du parcours mémoriel sera inaugurée sur le parvis de l'Opéra.

Pour clôturer la journée, un film documentaire de témoignages sera projeté, co-produit par l’AFMA et le Mémorial de la Shoah. Un concert sera ensuite assuré par le conservatoire de musique de Marseille.

Des expositions tout au long de l'année

Ensuite, pour transmettre cette mémoire tout au long de l’année au plus grand nombre, plusieurs cérémonies, expositions, conférences, balades urbaines, projections et travaux de mémoire avec les scolaires viendront ponctuer l’année 2023.

Par exemple, du quai du Port au Quai de la Fraternité, en passant par les grilles de l'Intercontinental, les grilles de la place Bargemon, du Palais de la Bourse et la façade de l'Opéra, des expositions retracent l’histoire des rafles marseillaises de 1943, de l’évacuation forcée et de la destruction des Vieux-Quartiers, des transferts et déportations des marseillais.

Ces expositions seront visibles jusqu'au 28 février.

Attention, en raison de cette journée de commémoration ce dimanche, des restrictions de circulation et de stationnement pour samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 sont mises en place.