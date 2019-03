Marseille dernière d'un classement des villes ou il faut prendre sa retraite

Marseille, France

C'est un classement surprenant pour les retraités qui ont choisi Marseille. Cette semaine, le Figaro donne le Top 50 des villes qui attirent le plus de retraités grâce à un cadre de vie idéal. Arcachon, sa voisine Andernos-les-Bains et Cannes obtiennent les trois premières places. Marseille est en bas de tableau, 50ème. Avec 800 heures de soleil de plus qu'Arcachon, la ville est épinglée notamment pour le manque de sites culturels et sportifs par habitant. Marseille peut aussi effrayer les retraités à cause de la pollution : 205 jours par an avec une qualité de l'air médiocre contre 5 pour Arcachon.

Une vie culturelle plus riche à Arles qu'à Marseille ?

A une heure de route du Vieux Port et de la Bonne Mère, Arles s'offre une quatrième place étonnante pour les joueurs de boules de l'Estaque. "Ils vous ont payé pour dire ça, s'amuse Jean-Pierre, un retraité qui s'apprête à pointer. Non vraiment, il y a mieux dans la région, comme Cannes ou Menton !". Et pourtant, la cité camarguaise de 52 000 habitants est récompensée pour sa vie culturelle riche. : 152 séances de cinéma pour 100 habitants contre 95 à Marseille.

La Provence toujours attractive pour les retraités

Dans ce classement, Hyères arrive 14ème et Aix-en-Provence est 24ème. Au total, sur les 50 villes du palmarés, treize se trouvent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, toujours très attractive pour les retraités. Même si leur nombre augmente désormais moins rapidement que dans d'autres régions comme en Occitanie. A Andernos-les-Bains et à Saint Cyprien, le taux de retraités a grimpé de plus de 14 % en cinq ans.