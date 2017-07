A Marseille des adolescents aveugles ou malvoyants s'exercent dans le métro avec leurs chiens guides

Grâce à une association du Vaucluse, et avec le soutien de la RTM, des adolescents aveugles ou malvoyants se sont testés en exercice grandeur nature dans le métro marseillais : ils viennent tout juste de recevoir leurs chiens guides,pour les aider à devenir autonomes dans leurs déplacements.

Ils sont jeunes, ils sont aveugles ou malvoyants, mais ils ont enfin reçu des chiens guides, pour les aider à se déplacer, il y a seulement 10 jours. Et ils s'exercent déjà à devenir autonomes dans le métro marseillais

"On travaille les chiens au préalable. Notamment pour étudier leurs caractères. Ensuite, le plus difficile pour les enfants, c'est d'apprendre à lâcher leurs cannes et leurs sens tactiles, et de relever la tête en faisant confiance à l'animal" Céline Krieger, éducatrice de chiens guides

Il s'agit d'une action conjointe de la RTM et de la fondation Frédéric Gaillane, une association du Vaucluse, la première école d'éducation de chiens guides en Europe exclusivement destinée aux enfants.

Les premiers pas de 5 adolescentes malvoyantes ou aveugles avec leurs chiens guides dans le métro marseillais... Reportage France Bleu Provence Copier

Ce mardi, 5 adolescentes se sont lancées dans le grand bain, dans les couloirs du métro marseillais. Les chiens sont "distribués" en fonction des capacités motrices des enfants, mais également des complicités qui se dégagent très vite.

"Ce sont des super chiens, ils connaissent leur boulot !" Caroline, 15 ans, de la région grenobloise.

L'un des chiens guides donnés par la Fondation Frédéric Gaillanne © Radio France - Tony Selliez

La fondation remet cette année 10 chiens guides et 5 filles et 5 garçons, âgés de 12 à 17 ans. On estime que chacun de ses chiens coûte environ 25 000 euros, mais il s'agit bien de dons aux enfants. La Fondation -située à L'Isle-sur-la-Sorgue- évidemment est, pour sa part, toujours à la recherche de mécènes.