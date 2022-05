Marseille : des commerçants en colère mais bientôt indemnisés pour les travaux de la place Castellane

Une période difficile pour les commerçants et les riverains de la place Castellane (6e arrondissement) à Marseille ! Les travaux d'extension de la ligne 3 du tramway, qui va enfin passer dans le secteur, perturbent le quotidien depuis le début de l'année 2022.

Fréquentation des commerces en baisse

"On ne peut plus traverser", "il y a beaucoup de poussière" lancent notamment les riverains au micro France Bleu Provence. L'accès aux commerces est de plus en plus difficile, et la fréquentation est en baisse. Sur sa terrasse place Castellane, le chiffre d'affaires de William a par exemple baissé de plus de 50 % depuis le début des travaux !

Face au malaise, la Métropole Aix-Marseille-Provence tente d'apporter une réponse avec des compensations financières pour les commerçants pénalisés. "Pour pallier aux baisses de marges et sauver l'emploi. L'idée c'est de faire rattraper aux commerçants la parte de marge brute qu'ils vont subir", précise Solange Biaggi, conseillère de la Métropole et vice-présidente de la Commission d'indemnisation des commerçants.

L'idée c'est de faire rattraper aux commerçants la parte de marge brute qu'ils vont subir", Solange Biaggi, conseillère de la Métropole et vice-présidente de la Commission d'indemnisation des commerçants.

Des dossiers d'indemnisation à remplir jusque début juillet

Dans les détail, les commerçants peuvent remplir des dossiers d'indemnisation depuis le vendredi 13 mai. Ils ont jusqu'à début juillet pour le remplir, en allant chercher un dossier dans les chambres de commerce. De quoi mieux prendre son mal en patience ? "Ces travaux sont quand même indispensables pour apaiser la circulation et qu'il y ait moins de bouchons et de pollution" ajoute Solange Biaggi. La conseillère métropolitaine qui donne un calendrier : les travaux vont durer au moins jusqu'en 2024 !