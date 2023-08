Marseille : des vacances dans les quartiers nord pour découvrir un patrimoine méconnu

Michelle vit dans une jolie maison vue mer, avec jardin et piscine. Difficile à croire, et pourtant, Michelle vit bien dans les quartiers nord de Marseille. Habitante du petit quartier de Mourepiane, elle ouvre sa maison depuis près de dix années aux touristes intéressés par un tourisme d'un autre genre. Axé sur les rencontres et la découverte d'un patrimoine méconnu, l'Hôtel du nord propose une trentaine d'hébergements. Cette semaine justement, une famille strasbourgeoise est venue y passer une semaine chez Michèle. Reportage.

"Pourtant, on est à 2 km de la Castellane !"

Quand on tape l'adresse sur le GPS, direction le 16e arrondissement de Marseille, difficile d'imaginer le logement sur lequel on va tomber. Derrière un grand portail se cache une jolie maison de famille avec son jardin ombragé et sa piscine. Le tout avec vue à 180 degrés sur le Grand port maritime et l'Estaque. "Et pourtant, on est à 2 km de la Castellane, le plus grand supermarché de drogues de France", sourit Michelle, qui vit depuis petite dans cette maison.

Dans le jardin, alors que la chaleur de l'été commence à se faire sentir, ses "passagers" du moment, comme elle aime appeler les touristes, ont terminé le petit déjeuner. Au programme de la dernière journée de vacances de la petite famille : la bibliothèque l'Alcazar et la Friche Belle de Mai. A l'image de l'hébergement qu'ils ont choisir, Anne, Pierre et leurs deux filles, n'aiment pas les lieux trop touristiques. "On a visité le panier, mais ce n'est plus très typique... On préfère Noailles par exemple, c'est plus vivant!" sourit Anne, qui vit avec sa famille dans l'un des quartiers les plus mixtes de Strasbourg.

Déjà venus chez Michelle et son mari l'an dernier, Anne et Pierre ont décidé de revenir cette année. "On aime être proche des gens, faire attention à notre environnement. C'est le cas de Michelle qui nous fait tout découvrir sa ville, ses bons côtés comme ses travers. Elle n'est pas chauvine!" rigole la mère de famille. Adepte d'un "tourisme responsable", Anne et Pierre ne sont jamais partis en vacances dans un logement type Airbnb, trop impersonnel selon eux.

Changer le regard sur les quartiers nord

Une vision du tourisme que partage Michelle, petite femme apprêtée et toujours le sourire aux lèvres. "Quand on lancé le projet de la coopérative Hôtel du nord, c'était un vrai défi, raconte-t-elle. Quand on a dit qu'on voulait faire de l'accueil dans les quartiers nord, on a reçu des tas d'insultes!" Une dizaine d'années plus tard, il existe une trentaine d'hébergements , en bastide, en maisonnette ou encore un bateau, et plusieurs touristes sont devenus des habitués.

Au delà de son plaisir d'accueillir du monde chez elle, Michèle est très attachée à son quartier. "Je dis aux gens de venir voir. Alors oui, on est dans les quartiers nord, bien entendu qu'il y a des cambriolages. Mais notre quartier est plutôt paisible et il y a des tas d'histoires à raconter aux passagers : les bastides des patrons tuiliers, les tuiles de Saint-Henri... et des lieux extraordinaires !" Michèle assure que quasiment personne ne lui demande de visiter les cités où se multiplient les règlements de compte. "Sauf une fois, un monsieur, mais il est reparti en courant!"

Ce voyage à Marseille aura permis à Jeanne et Louise de changer leur regard sur les quartier nord : "J'avais vu des documentaires sur Brut sur les quartiers nord, confie la plus grande des sœurs. Avant, je ne connaissais qu'une face de la ville, celle de la délinquance. Ca a changé." La famille strasbourgeoise l'assure : elle compte déjà revenir à Marseille, et chez Michelle, pour de prochaines vacances.