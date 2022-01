VIDÉOS - Marseille en fête pour soutenir les Comores finalement éliminées de la Coupe d'Afrique des Nations

Ils espéraient un exploit. Il n'a pas eu lieu mais les Comoriens peuvent être fiers de leur parcours, pour la première fois de leur histoire les joueurs des Comores ont atteint les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition très suivie à Marseille, la communauté comorienne étant fortement représentée. Alors ce lundi soir pour le rendez-vous face au Cameroun une nouvelle fois de nombreux drapeaux étaient brandis dans les rues notamment dans la cité Félix Pyat dans le 3e arrondissement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Musique, danse, chants, drapeaux. L'ambiance était bien présente et toute la communauté semblait joyeuse et heureuse de suivre son équipe dans une fanzone improvisée. Malheureusement la fête n'est pas totale puisque les joueurs des Comores sont éliminés mais c'est la tête haute que les joueurs quittent la CAN après avoir été battus 2-1 ce lundi soir par le Cameroun. C'est une équipe décimée par le Covid-19 qui s'est présentée sur la pelouse avec une douzaine de cas dont les deux gardiens, le 3e était blessé.

Une bousculade à Yaoundé devant le stade fait au moins 6 morts

A plusieurs milliers de kilomètres de Marseille la rencontre a été marquée par un tragique événement. Une grave bousculade s'est produite au stade d'Olembé de Yaoundé juste avant le match entre les deux équipes. La bousculade a fait une « demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés », a annoncé la CRTV, la télévision d'Etat camerounaise. L'hôpital Messassi, situé à proximité du stade, aurait reçu selon AP au moins 40 blessés: "Certains sont dans une situation désespérée, assure une infirmière citée par l'agence. Nous allons devoir les évacuer dans un hôpital spécialisé." Une enquête est ouverte.