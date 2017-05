Marseille en pénurie de toilettes publiques

Marseille compterait 14 toilettes publiques dont 7 seulement seraient en service. A Paris il y en a 400, 150 à Lyon! Conséquences : des rues qui deviennent des urinoirs à ciel ouvert et des odeurs nauséabondes.

Depuis 48H, une pétition lancée par un "Marseillais amoureux de sa ville" est en ligne. Ce marseillais était désespéré de voir les promeneurs, touristes et autres obligés de faire leurs besoins dans la rue faute de toilettes publiques aux alentours.

La pétition, signée par plus de 4200 signataires, demande à la mairie de Marseille de prendre ses responsabilités et de mettre en oeuvre l'installation massive de toilettes publiques modernes gratuites, réparties équitablement dans l'ensemble des arrondissements de la ville et accessibles aux personnes handicapées.

Nous allons lancer un appel d'offre pour l'implantation de toilettes publiques."

Un manque que la mairie de Marseille reconnait. "C'est vrai qu'il n'y pas assez de structures pour l'hygiène et les toilettes publiques. Nous allons lancer un appel d'offre pour l'implantation de toilettes publiques." concède Jean-Claude Gondard, le directeur général des services de la métropole. Mais à ce jour, il est impossible de connaître ni le nombre des équipements prévus, ni leur délais d'implantation.