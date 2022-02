Marseille : "Endoume perd son âme", regrette un habitant face à la hausse des prix des logements

Aix-en-Provence est la 7e ville la plus chère de France pour acheter un appartement ou une maison. Marseille grimpe aussi avec des disparités selon les quartiers. Au Sud, les Marseillais n'ont plus les moyens et laissent la place aux touristes ou aux étrangers.

La rue du château d'If, dans le 7e arrondissement, est la plus chère de la ville de Marseille. Plus de 6200 euros le mètre carré.

"Endoume perd son âme", regrette Louis Salles, 80 ans, né au Vallon des Auffes et président du club nautique. Il a bien vu son quartier changer avec les années. Les prix aussi ont changé. Au départ quartier de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est l'un des plus prisés de la ville.

"D'un coup, les Parisiens ont débarqué" - Monique

D'ailleurs, la rue la plus chère de la ville est à Endoume. Le mètre carré coute plus de 6200 euros dans la rue du château d'If contre 5000 en moyenne dans le 7e arrondissement. "J'ai une fille qui est partie à Septèmes parce que le quartier est devenu trop cher et trop encombré. Les gens qui achètent ici ont tous des gros 4X4", explique Monique, une Marseillaise depuis 38 ans. "En face de chez nous, boulevard Tolstoï, c'est un Suédois qui a acheté. De l'autre côté de la rue ce sont des Belges, sans compter les Parisiens", poursuit-elle, triste de voir son quartier changer. Mais Louis nuance : "il faut que ces gens soient conscients de là où ils habitent. Il faudra peut-être du temps mais bon, il n'y a pas que des loups, il y a des biches aussi", ironise-t-il.

Un marché très tendu à Aix-en-Provence... à cause des confinements

Un peu plus au Nord, à Aix-en-Provence, les prix ont aussi augmenté en 2021. La ville est même la 7e plus chère de France avec un prix moyen de 4700 euros du mètre carré. "Des Parisiens où d'autres gens d'ailleurs ont eu envie de bouger après les confinements, le télétravail. On s'est retrouvé avec beaucoup de demandes et pas assez d'offres", constate Morgane Moreau de l'agence 1894 à Aix-en-Provence. "Et donc les prix ont augmenté même ça se stabilise en ce moment", explique-t-elle encore.

"Pour nous, les prix sont intéressants puisqu'en région parisienne, là où on habite, c'est déjà plus de 6000 euros au mètre carré" - Fabien, un Parisien qui prévoit de s'installer à Aix-en-Provence

Du coup conséquence, le marché s'est tendu. "C'est le parcours du combattant", raconte Yann, un Aixois d'une vingtaine d'années. Il vient de signer son CDI et cherche un appartement, en vain, depuis début 2022. "Dès qu'un bien intéressant sort sur le marché, on se retrouve tout de suite avec une trentaine de dossiers dessus. Et puis pour acheter, un T2 par exemple, c'est minimum 220.000 euros, voir 250.000. Et la banque dit non, ça ne va pas être possible", termine-t-il.